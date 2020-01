Alonso e McLaren al capolinea: non rinnovano

Il 2 volte Campione del Mondo di Formula 1 aveva continuato ad operare per Woking, dopo aver corso per la scuderia britannica dal 2015 al 2018; il suo ruolo di ambasciatore ha portato l'asturiano a dare consigli a piloti e ingegneri, oltre che a condurre i test Pirelli con la vettura nel 2019.

Lo scorso anno c'era stata anche la deludente avventura alla 500 Miglia di Indianapolis, con il tentativo fallito di qualificarsi per l'evento. Ora la McLaren ha confermato che il contratto è terminato e quindi Alonso non lavorerà più per la squadra nel 2020, cosa che comunque era già apparsa evidente quando si era puntato forte sul futuro scommettendo su Carlos Sainz e Lando Norris.

Alonso, terminata la sua prima Dakar, ora potrà pensare alla prossima Indy 500, presumibilmente valutando l'opzione Andretti Autosport, ma anche quello che potrebbe essere un suo ritorno in Formula 1 nel 2021, del quale aveva già parlato nella passata stagione.

"Penso che il motivo per cui ho lasciato la F1 sia che un team stava dominando praticamente tutto, per cui ogni cosa diventava prevedibile. Nel 2021 tutto ciò potrebbe cambiare coi nuovi regolamenti, dunque sarebbe una buona occasione per esserci di nuovo".

Alonso ha preso parte a 95 GP con la McLaren nel 2007 e dal 2015 al 2018, vincendone 4 in totale. Anche nel 2017 ha partecipato alla Indy 500 con la monoposto motorizzata Honda.