Alonso carico: "Il test con la Renault è un nuovo inizio"

Alonso potrà completare 100 km con una Renault in versione 2020, in quello che è stato ufficialmente classificato come "filming day".

Lo spagnolo ha sottolineato che questo test arriva a 20 anni dalla sua prima vera uscita in Formula 1, sulla stessa pista e con la stessa squadra, visto che nel dicembre del 2000 aveva guidato per due giorni una Benetton-Playlife B200 proprio a Barcellona.

Non era però il suo debutto assoluto in Formula 1, visto che aveva fatto un breve test con la Minardi a Jerez esattamente un anno prima, nel dicembre 1999.

L'esperienza più recente di Alonso in Formula 1 è stata invece quando nell'aprile del 2019 ha guidato una McLaren-Renault in occasione di un test in Bahrain.

"Sarà una sensazione incredibile, dopo due anni che non guido una Formula 1" ha detto. "Non vedo l'ora. Penso che sarà come un nuovo inizio, mi sorprenderà la velocità della vettura, le prestazioni in frenata, la velocità in curva. Molte cose mi sorprenderanno ancora una volta e non vedo l'ora".

"E' molto speciale tornare a Barcellona. Ricordo che il mio primo test con la Benetton nel 2000 è stato proprio a Barcellona e sarà 20 anni dopo quel primo test. Sarà una delle ultime volte con il marchio Renault sulla vettura, perché il prossimo anno cambierà. Mi sento molto privilegiato e sono molto emozionato".

Anche se ha trascorso del tempo nella factory di Enstone, Alonso ammette di non aver fatto tutto il lavoro che avrebbe voluto.

"Prepararsi per questo test non è stato facile" ha detto. "Con la situazione COVID non c'è stata una preparazione normale, non ho fatto molti giorni al simulatore, ma comunque siamo pronti".

"Sono solo 100 km, è un giorno di riprese, quindi cerchiamo di massimizzare questi giri e di ottenere qualche bella immagine. So che imparerò e scoprirò molte cose durante questi giri. Lo farò con un approccio molto aperto e cercherò di apprendere qualcosa in ogni chilometro".