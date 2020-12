Alonso: "Alla F1 di oggi manca il suono della R25"

Nell'ambito di una celebrazione del marchio Renault in Formula 1, legata al fatto che dal 2021 la squadra di Enstone verrà ribattezzata Alpine, Alonso ha guidato nel weekend di Abu Dhabi la R25, la monoposto con cui ha conquistato il titolo nel 2005.

I suoi giri hanno generato grande attenzione sui social network, ma anche nel paddock, con tante persone che si sono spinte al muretto per seguire l'esibizione di Sabato. E Alonso ha suggerito che il V10 dell'epoca offre un suono ed un'emozione che le monoposto attuali non possono eguagliare.

"E' qualcosa che onestamente ci manca", ha detto Alonso dopo il suo ultimo run. "Penso che non solo i tifosi, a tutti nel paddock, manchi questo suono. Ci manca la Formula 1 di cui ci siamo innamorati quando eravamo bambini e guardavamo la televisione".

"Quindi ora, penso che sia stato piuttosto speciale per tutti nel paddock vedere questa vettura su questo circuito. E' stato bello salutare tutti. E non c'erano solo i meccanici della Renault, erano in tantissimi nella corsia box".

"Penso che sia stato bello rivedere questo tipo di tecnologia e di epoca che conosciamo bene. Ci ha riuniti tutti in maniera unica".

Alonso ha utilizzato delle gomme a mescola soft durante il suo ultimo run di sabato e i dati della Renault indicano che ha girato intorno all'1'39".

Questa prestazione è stata distante meno di due secondi più lenta rispetto all'ultimo tempo in griglia di Nicholas Latifi ed in linea con il giro veloce in gara del Gran Premio di Abu Dhabi dello scorso anno, realizzato da Lewis Hamilton in 1'39"2.

Alonso ha aggiunto: "Abbiamo fatto gli stessi tempi delle auto attuali in condizioni di gara e questo è abbastanza sorprendente. Quindi è una vettura ancora molto veloce e con un suono fantastico".

"Dietro al volante si sentono le vibrazioni, si sente tutto. E' una vettura molto leggera, quindi si sentono tutti i movimenti. E' una sensazione incredibile. Sto ancora sorridendo e sorriderò fino al 2021.

Mentre alcuni sono rimasti sorpresi dal modo in cui Alonso ha attaccato durante i suoi run di esibizione, il due volte campione del mondo ha sottolineato che non c'era motivo per prendersela comoda.

"Onestamente, non posso andare piano con questa macchina", ha detto. "Ogni volta che sono in questo abitacolo e in questa macchina, con tutti i ricordi, diventa naturale andare forte. Sentire la velocità è incredibile. So che è una macchina vecchia, ma è una macchina perfetta per me".