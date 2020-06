Allison: "L'ombra lunga delle nuove regole peserà sul 2022"

Mentre le squadre devono ancora iniziare a lavorare seriamente sulle vetture per i nuovi regolamenti, Allison si è detto convinto che le conseguenze del nuovo sistema di handicap aerodinamico avranno un impatto anche nel lungo termine.

A partire dal prossimo anno, il tempo che le squadre avranno a disposizione in galleria del vento dipenderà dalla loro posizione nel Mondiale Costruttori, con l'ultima che avrà a disposizione più tempo di tutti gli altri.

Per Allison, l'impatto di questo regolamento sarà molto grande, proprio per il fatto che le squadre sono in una fase iniziale dello sviluppo delle vetture 2022.

Parlando al podcast ufficiale della F1, Allison ha detto: "Considerate cosa significa: nel 2021 correremo tutti con vetture che sono in gran parte congelate e che arriveranno dal 2020".

"Il lavoro più importante nel 2021 sarà la preparazione della vettura di nuova generazione per il 2022, quindi il maggior investimento in termini di aerodinamica sarà finalizzato a quello".

"E la quantità di lavoro aerodinamico che si potrà portare a termine per il 2022 e, ribadisco il 2022, sarà determinata da quanto sarai competitivo nel 2020".

"Quindi con questa vettura completamente nuova, che non ha nulla a che fare con la generazione attuale, il tuo lavoro sarà in qualche misura influenzato da quanto sei stato forte nel 2020, due stagione. E' un sistema molto lento".

"Immagino che questa sia la natura della sfida, ma forse non è così ovvio, alla prima lettura di questi regolamenti, quanto sia lunga l'ombra che proiettano".

I team di F1 hanno sostenuto all'unanimità l'idea del sistema di handicap per lo sviluppo aerodinamico, vedendolo anche come un modo per avvicinare i valori sulla griglia di partenza.

Mentre alcuni l'hanno comunuque paragonato ad un espediente come la zavorra, Allison pensa che comunque questo sistema non impedirà alle idee migliori di emergere.

"Non sono sicuro che sia un sistema anti-innovazione, perché qualunque sia il livello di restrizione che ti viene imposto in galleria del vento o al CFD, l'incentivo ad essere innovativi sarà sempre presente. Quindi non credo che sia anti-innovazione" ha spiegato.

"Quello che fa è solo concedere più opportunità ad un team che ha a disposizione più lavoro aerodinamico. Chi avrà più limitazioni, dovrà lavorare in maniera intelligente per mantenere il suo vantaggio tecnico nei confronti di chi invece avrà meno limitazioni".