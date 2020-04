Allarme Tost: "Ad ogni GP cancellato perdiamo 2 milioni di euro"

La pandemia di Coronavirus sta creando non solo problemi di organizzazione degli eventi, ma anche di natura economica, con gravi perdite legate ad accordi di sponsorizzazione e quant'altro.

Tost ha commissionato una ricerca in merito sul team di Faenza ed è emerso un dato tanto interessante quanto preoccupante.

"I contratti sono stilati in modo tale che gli introiti persi siano proporzionali in base agli eventi non disputati, per cui è normale che l'ammontare del totale sia ridotto - spiega il team principal a Motorsport.com - Non correre un GP per noi equivale a non incassare almeno 1,5 o 2 milioni di euro".

Tost è convinto che a breve termine la situazione possa essere gestibile, ma se non si inizierà entro l'estate allora i problemi aumenteranno, specialmente per i piccoli team.

"Se cominciassimo a luglio ne usciremmo con un occhio nero e basta, ma rimandare ancora renderebbe ancor più critica la situazione. Se poi per tutto l'anno non ci saranno gare, allora diventerebbe un vero e proprio disastro economico".

I team di F1 stanno attualmente parlando con FIA e Liberty Media sulla diminuzione del tetto delle spese e Tost ha sottolineato che è necessaria una rivisitazione del sistema per renderlo più sostenibile a livello economico per il futuro.

"Non possiamo presumere che tutto continui com'è ora, è impossibile spendere certe cifre a questi livelli. Ad esempio, è necessario avere così tante persone all'interno della galleria del vento come abbiamo ora? Dobbiamo vedere quali gare faremo effettivamente e quali saranno le entrate dagli sponsor, ma soprattutto se questi continueranno ad esserci o se lasceranno. Solo valutando bene l'intera situazione economica potremo parlare di un tetto di spese".