A seguito della preoccupazione della FIA legata al fatto che un certo numero di squadra avrebbe lavorato sulla flessibilità dell'ala posteriore per trarre un beneficio a livello di velocità di punta, a partire dal Gran Premio di Francia saranno introdotti dei nuovi test di rigidità.

Una tempistica che permetterà alle squadre che ne dispongono - che includono Red Bull, Ferrari ed Alfa Romeo - di trarne ancora vantaggio in occasione della prossima gara a Baku.

Una situazione che scatenato le ire di Mercedes e McLaren, soprattutto perché il layout del tracciato di Baku favorisce lo sfruttamento di una soluzione di questo tipo.

Entrambe le squadre hanno discusso con la FIA per quanto riguarda la tempistica dell'introduzione di questi nuovi test, ma ora sembra sempre più probabile che la vicenda possa arrivare a dei reclami veri e propri.

Parlando a Sky Sports F1 dopo il Gran Premio di Monaco, Wolff è stato chiaro nel dire che se i rivali saranno autorizzati ad utilizzare le ali flessibili anche a Baku, allora presenterà una protesta ufficiale ai commissari.

"Si, penso che se il discorso delle ali rimarrà nel limbo a Baku, con il vantaggio che possono dare, andremo dai commissari", ha detto Wolff. "E se i commissari non sono sufficienti, andremo alla Corte d'Appello Internazionale. Quindi credo che la FIA chiarirà le cose prima di Baku, perché in caso contrario, potrebbe essere molto incasinato".

Il team principal della McLaren, Andreas Seidl, ha detto che il modo in cui la FIA risponderà alla situazione in vista di Baku sarà la chiave per decidere la linea d'azione del suo team.

"Ovviamente siamo indipendenti da ciò che sta facendo la Mercedes. Abbiamo un dialogo con la FIA sulla questione", ha detto Seidl. "Non siamo assolutamente felici che auto che dal nostro punto di vista non sono all'interno del regolamento possano continuare così, anche dopo che è stato rilevato che è effettivamente così".

"E' per questo che abbiamo aperto questo dialogo con la FIA, con l'intento di valutare la situazione da qui alla prossima settimana".

Wolff ha respinto le preoccupazioni che i rivali della Red Bull d'altro canto possano fare un reclamo contro l'ala anteriore flessibile della Mercedes.

"Abbiamo analizzato le ali anteriori e si piegano esattamente allo stesso modo di quelle della Red Bull, quindi potremmo farci reclamo a vicenda su quella anteriore", ha detto.

"Ma è chiaro che l'ala posteriore si piega più del dovuto. Secondo le regole, è stata classificata come non conforme. Ma il nuovo test di verifica sarà introdotto solo dopo Baku. E' quello che è, ma siamo abbastanza convinti della nostra posizione".