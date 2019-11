L'Alfa Romeo Racing guarda con fiducia alla gara nonostante una prestazione poco esaltante dei propri piloti durante le qualifiche del Gran Premio di Abu Dhabi. Giovinazzi si è classificato solo 16°, mentre il suo compagno di team Raikkonen si è piazzato subito dietro di lui.

A dare speranza alla squadra di Hinwil è soprattutto il comportamento mostrato dalla vettura durante i long run. Naturalmente però per i due driver dell'Alfa il primo scoglio da superare è sicuramente la partenza. Guadagnare qualche posizione al via, infatti, sarà fondamentale.

A margine delle qualifiche Kimi Raikkonen si è così espresso: "Per noi questo è un risultato deludente perché speravamo di ottenere qualcosa in più in qualifica. L'auto non ha perso molta velocità rispetto al Brasile, ma non siamo riusciti a trovare di cui avevamo bisogno. Speriamo che vada meglio sulla lunga distanza in gara. Sorpassare non è semplice qui, soprattutto da dove partiamo, ma ci proveremo".

A fargli eco ci ha poi pensato anche il suo compagno di squadra, Antonio Giovinazzi: "L'auto era abbastanza buona, ma oggi mancava qualcosa. Credo che sia un peccato perché il nostro ritmo di gara era abbastanza buono, quindi credo che una buona posizione di partenza avrebbe aiutato. Domani, invece, sarà un po' una sfida: abbiamo bisogno di una buona partenza e della giusta strategia se vogliamo recuperare qualche posizione e tornare in battaglia".