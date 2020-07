Alfa Romeo multata per la ruota persa da Raikkonen

Raikkonen era tornato ai box per montare delle gomme nuove sulla sua vettura quando la Safety Car è entrata in pista a 17 giri dal termine, a causa dello stop della Williams di George Russell alla curva 4.

Proprio quando la gara stava per ripartire, nel corso del 54esimo giro, la ruota anteriore destra della monoposto di Raikkonen si è staccata in uscita dalla curva 9, fortunatamente senza centrare altre vetture, costringendo il finlandese a parcheggiare all'ingresso del rettilineo di partenza e la direzione gara a rimandare in pista la Safety Car.

Un'indagine post-gara da parte della FIA ha concluso che la ruota non era stata fissata correttamente in occasione del pit stop, anche se il team non era a conoscenza di aver rimandato la vettura in pista in condizioni di pericolo.

Il comunicato della FIA recita: "I commissari sportivi hanno ascoltato il rappresentante del team ed esaminato il video e le prove fornite dal delegato tecnico FIA, così come la telemetria della vettura fornita dal team".

"Dopo aver esaminato le foto della ruota e del semiasse, è evidente che il dado della ruota anteriore destra fosse stato montato trasversalmente durante il cambio gomme, cosa che non è stata notata dall'addetto alla pistola"

"Di conseguenza, la ruota anteriore destra si è staccata quando la monoposto è tornata in pista".

"I commissari sportivi accettano, tuttavia, che la squadra ed il pilota non hanno avuto la possibilità di rendersi conto che la vettura era in condizioni di pericolo e quindi di fermarla".

"Tenendo conto di queste circostanze, una multa di 5000 euro è considerata una sanzione appropriata".

Commentando ciò che è accaduto, Raikkonen ha detto di non aver avuto nessun avvertimento prima che la ruota si staccasse.