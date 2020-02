Alfa Romeo: la nuova ala della C39 ha convinto subito

L'Alfa Romeo Racing si è presentata ai Test 2 2020 al Montmelo di Barcellona con una novità importante sfoggiata subito nella sessione mattutina del primo giorno di prove. Si tratta di una nuova ala anteriore che al mattino è subito andata alle verifiche e poi è stata montata sulla C39 e affidata a Robert Kubica.

La nuova ala, che presenta un profilo principale ridisegnato e un marciapiede laterale più grande e inclinato verso l'esterno rispetto a quello dell'ala usata la scorsa settimana nella prima tre giorni di test effettuata sempre al Montmelo.

Se il primo tempo ottenuto da Kubica nella giornata di ieri è servita soprattutto al morale del team, che già la settimana scorsa si era goduto la prima posizione di Kimi Raikkonen in una delle tre giornate di prove, ma a lasciare senza dubbio segnali positivi al team è stata proprio la novità all'anteriore.

L'ala anteriore di nuova concezione era prevista come da programma del team Alfa Romeo, ma ha convinto Kubica che per primo l'ha provata ieri mattina e ha potuto saggiarne le qualità, dunque un maggior carico aerodinamico conferito all'anteriore della C39 che ha consentito al polacco di spingere maggiormente sull'acceleratore e mettere ancora più in crisi aerodinamica e meccanica per capire meglio il comportamento della monoposto.

"Ho potuto avvertire più carico aerodinamico e ho potuto spingere di più. Ho avuto bisogno di qualche giro per abituarmi perché il mio cervello diceva non fosse possibile. Poi però dopo un paio di giri sono riuscito a sbloccarmi e... sapete, nel paddock non abbiamo tanti amici, ma il carico aerodinamico è un nostro grande amico. Quando ti è molto amico, aiuta davvero tanto".

Queste indicazioni hanno importanza ancora più grande, perché arrivate con una pista con poco grip. Le novità importanti dal lato Alfa Romeo non finiscono qui, perché il team ha compiuto passi avanti importanti anche sotto altri punti di vista. Lo stesso Robert Kubica, al termine della sessione in cui ha potuto guidare la C39, ha elogiato il team di Hinwil.

Il merito di Alfa Romeo, stando a quanto affermato da Robert, è legato al lavoro fatto dal team nel corso degli ultimi giorni, quelli che per i tifosi sono stati d'analisi post Test 1 e d'attesa prima di seguire i Test 2. Sulla C39 sono state trovate soluzioni a livello meccanico che hanno migliorato la C39.

"Abbiamo ancora del potenziale e alcune parti nuove stanno per arrivare. Sono ottimista. Abbiamo migliorato alcune aree dove invece la settimana passata abbiamo faticato. La reazione del team è stata davvero buona. C'è ancora da fare ottimizzazione, ma è bello vedere il team che reagisce bene. Penso proprio che riusciremo a migliorare".