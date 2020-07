A una settimana dalla prima uscita stagionale nel corso della stagione al volante dell'Alfa Romeo C39, fatta sul tracciato del Red Bull Ring, Robert Kubica sarà di nuovo al volante della monoposto prodotta a Hinwil nel corso del primo turno di prove libere del Gran Premio d'Ungheria, previsto per questo fine settimana.

All'Hungaroring il pilota polacco, che porta in dote al team il title sponsor Orlen, prenderà il posto di Kimi Raikkonen nel primo turno di prove libere del terzo appuntamento del Mondiale 2020 di Formula 1. Kimi, poi, tornerà regolarmente titolare del suo volante per il resto del fine settimana.

Per Robert, come detto, si tratterà del secondo turno di prove libere a cui prenderà parte in questa stagione dopo quello svolto al GP di Stiria la settimana passata. Ricordiamo che al Red Bull Ring l'esperto pilota polacco aveva preso il posto di Antonio Giovinazzi, mentre in questa occasione sostituirà Raikkonen.

Stando a quanto aveva affermato il team principal di Alfa Romeo Racing Orlen, Kubica affronterà in questa stagione 4 o 5 turni di libere come previsto a inizio stagione. 4 di questi erano e sono in parte da decidere e confermare. L'impressione è che il team possa decidere di volta in volta quando e come schierare l'ex pilota della Williams, a seconda delle necessità.

"Guidare queste monoposto è sempre una sensazione incredibile", ha dichiarato Kubica, "Per questo non vedo l'ora che arrivi venerdì. Emozioni a parte, non possiamo dimenticare quanto sia cruciale lo sviluppo della vettura, soprattutto in questa stagione 2020 così compressa".

"Il team ha bisogno di dati e feedback, di informazioni preziose, ed è questo il motivo per cui sono qui. L'ultima volta abbiamo avuto un fine settimana produttivo e il mio obiettivo è quello di aiutare la squadra a fare un altro passo avanti in Ungheria".

Queste invece le dichiarazioni di Frédéric Vasseur, team principal Alfa Romeo Racing Orlen: "Sviluppare la C39 in modo rapido ed efficace sarà uno degli aspetti chiave della battaglia che si svolge a centro gruppo e Robert è una delle maggiori risorse che la squadra ha dalla sua parte".

"Ha fatto un ottimo lavoro in Austria la scorsa settimana e sono felice di averlo ancora una volta in macchina. I dati che ha fornito ai nostri ingegneri si sono gi dimostrati preziosi, ma c'è ancora molto lavoro da fare e avere 3 grandi piloti da cui ricevere informazioni è un indubbio vantaggio".