Alfa Romeo C41: video teaser ne svela colori e qualche forma

Il conto alla rovescia che ci separa dalla presentazione dell'Alfa Romeo Racing C41 si assottiglia sempre più, ma è stato in parte ulteriormente snellito nel primo pomeriggio di oggi grazie a un video che ha anticipato in parte i colori della livrea 2021.

Michal Kos, head of digital PR di PKN Orlen, ha pubblicato sul proprio profilo ufficiale su Twitter con scritto "The eagle has landed" (e poi cancellato...) un breve video di 15 secondi in cui si vede parzialmente la C41 che quest'anno sarà portata in gara da Kimi Raikkonen e Antonio Giovinazzi.

Nel breve filmato che l'autore ha cancellato un'ora dopo averlo pubblicato si vede bene la fiancata della nuova monoposto, diretta discendente della C39. Proprio questa abbandona il bianco e diventa completamente rossa, con lo sponsor e il logo Orlen che da rosso passano a bianchi. Il muso, almeno di profilo, è bianco al pari del profilo verticale davanti alla bocca della pancia.

Tutto il resto è coperto da un telo nero, ma tra poche ore anche questo cadrà nel teatro, sul piedistallo rotondo posto al centro del palco a Varsavia, dove domani ila C41 sarà svelata al mondo.

Ricordiamo che la monoposto 2021 non seguirà la denominazione classica di Sauber-Alfa. In teoria dopo la C39 dello scorso anno la vettura avrebbe dovuto chiamarsi C40, ma questo sarà il nome della vettura 2022, quella che seguirà i dettami del nuovo regolamento tecnico e che riporterà l'effetto suolo in Formula 1.