L'Alfa Romeo C39 camouflage debutta domani a Fiorano con Kimi

Le buone tradizioni non si cambiano. Dopo aver fatto lo shakedown della C38 lo scorso anno sul tracciato di Fiorano, anche quest'anno il team Alfa Romeo Racing farà lo stesso per permettere alla C39, la nuova monoposto di Formula 1, di compiere i primi chilometri prima della sessione d'apertura dei test invernali pre-stagionali previsti al Montmelo di Barcellona.

Domani, 14 febbraio (dunque giorno di San Valentino, l'Alfa Romeo Racing Orlen sfrutterà i 100 chilometri a disposizione per il filming day per far assaggiare la pista alla C39.

Alla guida della nuova monoposto nata negli stabilimenti svizzeri di Hinwil ci sarà ancora Kimi Raikkonen, seguendo dunque lo stesso schema della passata stagione quando fu proprio Kimi a portare all'esordio la C38 sempre a Fiorano. Non è dunque previsto l'impiego di Antonio Giovinazzi.

Le analogie con lo shakedown dello scorso anno, però, non sono finiti qui. Anche domani Alfa Romeo farà esordire la propria monoposto vestita con una livrea provvisoria, camouflage, che però ricorderà a tutti l'essenza del marchio milanese.

Stando alle prime anticipazioni, la livrea camouflage potrebbe avere un richiamo a San Valentino, disputando il test proprio il 14 febbraio sulla pista che sorge a pochi metri dalle strutture della Ferrari. Ricordiamo che la C39, con al volante Kimi Raikkonen, sarà dotata di gomme Pirelli "demo", non potendo utilizzare per regolamento quelle destinate ai gran premi.