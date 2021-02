Alesi ed Arnoux con la Ferrari 312B3 al Monaco Historic

Le Ferrari 312B3 del 1974 torneranno a ruggire in occasione del Monaco Historic GP che si terrà dal 23 al 25 aprile. Sulle stradine del principato la vettura che ha visto esordire Niki Lauda con i colori del Cavallino sarà condotta da due piloti rimasti impressi nella memoria dei tifosi Ferrari, Jean Alesi e Rene Aronux.

Quest’ultimo avrebbe dovuto prendere parte all’evento già nel 2020 prima che tutto fosse posticipato al 2021 a causa della pandemia. Il Methusalem Racing ha così avuto l’opportunità di attrarre anche Jean Alesi all’evento di quest’anno.

Gli ex piloti Ferrari prenderanno parte all’evento denominato Serie F e riservato alle vetture da 3 litri di cilindrata realizzate nel periodo storico compreso tra il 1973 ed il 1976.

Per Arnoux ed Alesi si tratterà di un ritorno su un tracciato che conoscono molto bene. Il primo ha corso a Monaco 10 volte tra il 1979 ed il 1989, ottenendo come miglior risultato un terzo posto nel 1984, mentre il secondo può contare 12 partecipazioni tra il 1990 ed il 2001.

Jean può vantare come miglior risultato un secondo posto al debutto con la Tyrrell e due terzi posti con la Ferrari nel 1991 e nel 1993.

La 312B3 ha disputato la stagione 1974 con la coppia formata da Niki Lauda e Clay Ragazzoni ed ha consentito alla Casa del Cavallino di tornare a recitare un ruolo da protagonista dopo anni bui.

L’austriaco, che nel 1975 avrebbe conquistato il suo primo titolo iridato, ha conquistato la prima vittoria in F1 a Jarama per poi ripetersi a Zandvoor ed ottenere un totale di 9 pole position, mentre il pilota svizzero ha ottenuto una sola vittoria, al Nurburgring, ed è rimasto in lotta per il campionato sino all’ultimo appuntamento stagione.

Tra gli altri piloti che prenderanno parte al Monaco Historic nella Serie F ci sarà Alex Caffi al volante di una Ensign N176, mentre Pastor Maldonado sarà alla guida di una Maserati 4CM del 1937 nella Serie A.

L’Automobile Club de Monaco ha fatto sapere che, nonostante la pandemia, sono state ben 170 le richieste di iscrizione per la settima edizione della gara storica.

Dopo aver dovuto annullare l’edizione del 2020, che avrebbe dovuto celebrare i 70 anni della Formula 1, l’evento del 2021 sarà dedicato ai festeggiamenti del 70esimo anniversario della prima vittoria in F1 conquistata dalla Ferrari con Jose Froilan Gonzales a Silverstone nel 1951.

Ancora nulla è stato comunicato in merito alla possibilità di poter aprire le porte del tracciato al pubblico. Un portavoce dell'ACM ha dichiarato a Motorsport.com: “Il comitato organizzativo dei prossimi tre eventi (F1, Historic GP e Formula E ndr.) sta lavorando su diversi scenari e daremo un annuncio non appena sarà presa una decisione”.