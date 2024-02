Abu Dhabi 2021: un caso nel GT mostra perché Mercedes avrebbe perso

A seguito di un analogo uso contestato della Safety Car in un evento dell'International GT Open a Spielberg in settembre, la Corte d'Appello Internazionale della FIA ha dichiarato che sarebbe stato sbagliato annullare il risultato finale a causa di un errore del direttore di gara.

Il caso dimostra il tipo di pensiero che l'ICA (la Corte d’Appello) avrebbe seguito nel caso la Mercedes avesse deciso di fare ricorso dopo la gara di Abu Dhabi.

Nel finale della stagione 2021, il direttore di gara Michael Masi non ha seguito i protocolli stabiliti al termine del periodo dietro la vettura di sicurezza, riprendendo la gara a un giro dalla fine.

Dopo aver effettuato i pit stop per montare gomme soft fresche che avrebbero garantito più grip, Max Verstappen è riuscito a superare Lewis Hamilton nel corso dell'ultimo passaggio, vincendo così il titolo mondiale. Dopo la gara, la Mercedes ha presentato due proteste. La prima sosteneva che Verstappen aveva superato Hamilton in condizioni di Safety Car, mentre la seconda indicava che Masi non avesse rispettato il regolamento in quanto non aveva concesso a tutte le vetture doppiate la possibilità di superare il leader. Dopo lunghe deliberazioni, entrambe le proteste sono state respinte.

La Mercedes ha quindi presentato una notifica di intenzione di ricorso, dando alla squadra 96 ore di tempo per decidere se procedere o meno, valutando il da farsi. Un periodo che si è protratto fino alla premiazione di gala della FIA, dove Verstappen avrebbe dovuto ricevere il trofeo che viene riservato al vincitore del mondiale.

Nel frattempo, la FIA aveva confermato che avrebbe istituito una commissione per rivedere completamente gli eventi della gara e, con l'avvicinarsi della premiazione, la scuderia di Brackley aveva comunicato ufficialmente la decisione di non presentare ricorso.

In un comunicato, il team aveva dichiarato che: "Insieme a Lewis, abbiamo riflettuto attentamente su come rispondere agli eventi del finale di stagione di F1. Siamo sempre stati guidati dal nostro amore per questo sport e crediamo che ogni gara debba essere vinta per merito. Nella gara di domenica molti hanno ritenuto, noi compresi, che il modo in cui si sono svolte le cose non fosse corretto”.

"Il motivo per cui abbiamo protestato contro il risultato della gara di domenica è che le regole della Safety Car sono state applicate in un modo nuovo che ha influenzato il risultato della gara, dopo che Lewis era in vantaggio e in procinto di vincere il campionato del mondo”.

"Abbiamo fatto ricorso nell'interesse della correttezza sportiva e da allora abbiamo avviato un dialogo costruttivo con la FIA e la F1 per fare chiarezza per il futuro, in modo che tutti i concorrenti conoscano le regole in base alle quali stanno gareggiando e come verranno applicate".

Per quanto riguarda l'indagine della FIA, il team aveva aggiunto che "lavoreremo attivamente con questa commissione per costruire una F1 migliore - per ogni squadra e ogni fan che ama questo sport come noi. Renderemo la FIA responsabile di questo processo e con la presente ritiriamo il nostro appello".

Anche il caso del GT austriaco ha coinvolto l’uso della Safety Car, anche se si è svolto in modo leggermente diverso. Dopo un periodo di bandiere gialle, la ripartenza è avvenuta nell'ordine sbagliato e, successivamente alla conclusione della corsa, il Team Motopark ha presentato una protesta, chiedendo che il risultato fosse modificato o annullato. La protesta, come ad Abu Dhabi, è stata respinta dai commissari di gara.

Il team ha quindi presentato ricorso, che è stato successivamente esaminato dal tribunale della federazione spagnola. I giudici hanno preso una posizione opposta a quella dei commissari sportivi e hanno annullato il risultato, quasi un mese dopo lo svolgimento dell'evento.

Un altro team, Optimum Motorsport, ha però successivamente impugnato la decisione, rivolgendosi alla Corte d'appello internazionale. La questione è stata discussa all'inizio del mese scorso e il risultato completo e la spiegazione sono emersi questa settimana.

In sostanza, la Corte d'Appello Internazionale ha appoggiato il giudizio originale dei commissari sportivi e ha annullato la decisione del tribunale spagnolo, ripristinando il risultato della gara originario. Di conseguenza, i piloti della Optimum McLaren Sam De Haan e Charlie Fagg sono stati dichiarati campioni al posto dei piloti dell'Audi Eastalent Racing Christopher Haase e Simon Reicher.

La Corte di Appello ha rilevato che "il direttore di gara ha commesso una violazione del regolamento", ma in un'ampia spiegazione che fa riferimento a casi precedenti e a tutti i regolamenti applicabili, ha spiegato che "la Corte decide, di conseguenza, che né gli steward né la NCA [il tribunale nazionale spagnolo] avevano il potere di annullare la gara".

L'ICA ha sottolineato che i regolamenti prevedono la possibilità di modificare o annullare il risultato di una gara, ma ha anche rimarcato che tale potere "deve essere utilizzato in circostanze molto restrittive", aggiungendo che "il principio di 'equità sportiva', sancito dall'articolo 1.1.1 del Codice [sportivo internazionale], che descrive questo principio come 'fondamentale', deve essere centrale nella decisione del tribunale".

Significativamente, la Corte di Appello ha aggiunto che "se utilizzasse il suo potere specifico di annullare o modificare la classifica, a seguito della violazione commessa dal direttore di gara, cercherebbe di correggere una situazione ingiusta creando un'altra situazione ingiusta". L'ICA ha concluso che "sulla base del bilanciamento degli interessi, la Corte decide quindi che deve ripristinare la classificazione della gara e non deve utilizzare il suo potere specifico per annullare o modificare la classifica".

Sebbene non vi sia alcuna garanzia che l'ICA sarebbe giunta a una conclusione simile dopo Abu Dhabi - che avrebbe confermato la correttezza dei commissari della FIA nel lasciare il risultato così com'era domenica - il caso GT fornisce una buona indicazione di come avrebbero affrontato il caso. Inoltre, suggerisce che qualsiasi ricorso futuro, qualora si verificassero nuovamente circostanze simili in un evento di F1, non avrà successo.