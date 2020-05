Abiteboul: "Alonso in Renault? E' una delle opzioni"

Se la stagione 2020 deve ancora iniziare, il campionato 2021 è già entrato nel vivo nelle scorse settimane con gli annunci di Ferrari e McLaren in chiave mercato.

La Scuderia di Maranello, dopo aver deciso di non rinnovare con Sebastian Vettel, ha voluto scommettere su Carlos Sainz Jr. per affiancare la stella Charles Leclerc, mentre la McLaren, nonostante le notevoli difficoltà economiche, è riuscita a sostituire lo spagnolo in partenza con un nome di peso come quello di Daniel Ricciardo.

In questa frenetica sessione di mercato a motori fermi la Renault sembra essere rimasta fregata. Il team francese, infatti, non ha ancora annunciato il nome del pilota che affiancherà Esteban Ocon il prossimo anno e le speculazioni non sono mancate.

Nel corso di una intervista rilasciata alla radio francese RMC, Cyril Abiteboul, direttore generale di Renault Sport, ha voluto esprimere il proprio punto di vista sull’attuale situazione di mercato affermando come tra i tanti profili osservati ci sia anche quello di Fernando Alonso.

“Ci sono molti piloti liberi per il prossimo anno ed Alonso potrebbe essere una opzione per la Renault, anche se sono presenti altri profili”.

“L’unica cosa che posso dire al momento è che ci prenderemo tutto il tempo necessario prima di scegliere dato che si tratta di una decisione importante. Non vogliamo avere la stessa frenesia di Ferrari e McLaren”.

Abiteboul ha poi voluto sottolineare come la Casa francese voglia prendere una decisione soltanto quando le macchine torneranno in pista così da poter valutare con maggiore lucidità tutte le opzioni possibili.

“Onestamente credo sia piuttosto strano scegliere un pilota fino a quando la stagione non è iniziata. Da un certo punto di vista possiamo dire che ci siamo allontanati da questa tipologia di mercato sapendo che ci sarebbero state delle opzioni disponibili”.

“Attualmente stiamo valutando questi profili con Alain Prost, Jerome Stroll e la direzione generale di Renault. E’ una decisione importante perché si tratterà di un pilota che probabilmente rimarrà con noi per parecchi anni, specialmente fino al 2022 quando ci sarà la rivoluzione tecnica voluta dalla FIA”.

Nonostante la Casa francese stia attraversando un momento di crisi economica particolarmente importante che ha costretto al taglio di quasi 15.000 posti di lavoro, la dirigenza di Renault ha confermato nei giorni scorsi il proprio impegno in Formula 1.

Abiteboul ha voluto evidenziare come questa decisione sia stata presa anche alla luce delle novità introdotte dalla Federazione in merito al contenimento delle spese.

“Sono state adottate numerose misure, come il budget cap che prevede un tetto massimo di spesa più basso rispetto a quanto ipotizzato in precedenza e questo porterà ad un rimescolamento delle carte”.

“La scelta del pilota sarà l’ultima tessera del puzzle della nostra ricostruzione che si affiancherà alla conferma espressa questa settimana da Clotilde Delbos, CEO di Renault. Nonostante i tagli riguardanti il prodotto, l’impegno in Formula 1 non verrà meno”.

“La decisione sul nome del pilota che prenderà il posto di Daniel Ricciardo sarà particolarmente importante e per questa ragione ci prenderemo tutto il tempo necessario per essere certi di fare la scelta giusta”.