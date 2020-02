Ecco perché il GP in Provenza è perfetto per le vacanze estive

Questo articolo è presentato dal Gran Premio di Francia 2020

La fine del mese di giugno segna il momento dell’anno in cui si inizia a lasciarsi prendere dallo spirit delle vacanze estive. Quindi, perché non cominciare con sole, intrattenimento ed un’esperienza adrenalinica? Il Gran Premio di Francia al Circuito Paul Ricard è un ottimo pretesto per portare la famiglia in vacanza, incontrarsi con gli amici o semplicemente prendersi una pausa dalla frenetic vita quotidiana.

Il fine settimana di gara può anche rappresentare l’inizio di un viaggio più lungo che percorre la regione Provenza-Alpi-Costa Azzurra, che ha molto da offrire ed ospita milioni di visitatori dalla Francia e dall’estero ogni anno.

Saint-Tropez Photo by: Shutterstock Atmosfera alla promozione del GP di Francia Photo by: I’Eden Boat

Questa è una regione incantevole, un posto da visitare nei primi giorni d’estate, con dei resort adorabili e gli affascinanti e noti villaggi di campagna come Lourmarin nel Massiccio del Luberon. Questi posti magici sono collegati das trade che attraversano i paesaggi più belli che si possano ammirare in estate. Il sole splendente ed il cielo azzurro sono la scusa perfetta per trascorrere delle giornate tranquille e delle piacevoli serate alla scoperta della cucina locale. Dalla tradizionale bouillabaisse di Marsiglia ai tipici piatti vegetariani e gustosi della Provenza, ce n’è per tutti i palati. Forse, l’appetito viene stuzzicato dopo una visita allo spettacolare Parco Naturale Regionale del Verdon.

Gli amanti del jet-set che non saranno abbastanza soddisfatti dal magnifico spettacolo offerto dai piloti di Formula 1, potranno dirigersi a Saint-Tropez, che si trova ad un’ora e mezza dal Circuito Paul Ricard. Ci sono molti itinerary possibili ed il Comité Régional du Tourisme Provence-Alpes-Côte d’Azur può fornire informazioni necessarie, oltre a suggerimenti per la scoperta dei territory limitrofi, sia per una permanenza di un paio di giorni sia per due settimane.

Esteban Ocon, Renault R.S. 19 Photo by: Jerry Andre / Motorsport Images

La "Summer Race" ha tutto ciò che si chiede, quindi è arrivato il momento di prenotare i posti migliori sulle tribune del Circuito Paul Ricard per vivere un'atmosfera unica di questa Formula 1. Vieni e sostieni il tuo pilota o il tuo team preferito, che tu sia un fan Ferrari o un tifoso di Verstappen. Ovviamente, i piloti francesi Esteban Ocon, Pierre Gasly e Romain Grosjean saranno ampiamente supportati nella loro gara di casa.