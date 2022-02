F1 | McLaren MCL36: stop ad Akebono, le pinze sono AP Racing

La McLaren ha concluso una storica collaborazione ultradecennale: la squadra di Woking ha deciso di chiudere il rapporto con la Akebono, l’azienda giapponese che produce pinze dei freni.

Con la MCL36, la monoposto a effetto suolo presentata ieri sera, il team diretto da Andreas Seidl si affiderà alla AP Racing, l’azienda britannica che prende il posto dei nipponici dopo quasi quindici anni di partnership tecnica esclusiva.

McLaren apre alla inglese consociata della Brembo per iniziare un ciclo tecnico, nella convinzione di fare un salto di qualità nelle prestazioni della monoposto che si affaccia ai nuovi regolamenti FIA con l’aspettativa di crescere, dopo la splendida doppietta che il team di Woking ha festeggiato nel GP d’Italia a Monza con Daniel Ricciardo e Lando Norris, rispettivamente primo e secondo.

James Key, direttore tecnico McLaren, ha sostituito le pinze dei freni Akebono con quelle della AP Racing, mentre i dischi in carbonio restano i soliti Carbon Industrie e il sistema del Brake By Wire e la pompa continuano ad essere realizzate in proprio.

Insomma il team coordinato da Zak Brown punta in alto con una monoposto che mostra il coraggio di puntare a soluzioni insolite come la sospensione anteriore con lo schema pull rod e la posteriore push rod, dando una chiara impronta nell'interpretazione delle nuove regole.