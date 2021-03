Aston Martin svela la nuova splendida safety car per la F1

Dopo l’anticipazione degli scorsi mesi, oggi è arrivata l’ufficialità. In questa stagione saranno Mercedes ed Aston Martin a fornire alla Formula 1 la safety car e la medical car.

Entrambi i produttori metteranno a disposizione i propri veicoli in diversi eventi per tutto il 2021, e per la prima volta in 25 anni saranno due Case a dividersi questo compito.

La Aston Martin realizzerà una versione specifica della Vantage come safety car, mentre il SUV DBX saròà utilizzato auto medica. Sia l'Aston Martin Vantage che l'Aston Martin DBX saranno caratterizzate da una livrea '2021 Aston Martin Racing Green' con accenti verde lime che richiama quella utilizzata dal team tornato in Formula 1 dopo un’assenza di 60 anni.

La Mercedes proseguirà la sua collaborazione che ormai è ininterrotta dal 1996 e fornirà una Mercedes-AMG GT R ed una Mercedes-AMG C 63 S Estate rispettivamente come safety car e medical car caratterizzate non più dalla elegantissima colorazione argentata, ma da una tonalità rosso brillante simile a quella già vista in occasione del GP di Toscana.

L’Aston Martin farà il suo debutto a Sakhir il 28 marzo in occasione del Gran Premio del Bahrain, mentre le vetture Mercedes-AMG saranno presenti ad Imola per il Gran Premio dell'Emilia-Romagna il 18 aprile.

I due costruttori si alterneranno nel corso della stagione, mentre presenza fissa al volante sarà sempre Bern Mayländer. Il sudafricano Alan van der Merwe continuerà ad essere alla guida della FIA Medical Car.

Stefano Domenicali ha voluto dare il proprio benvenuto al nuovo brand: "Siamo lieti di annunciare la nostra nuova partnership con Aston Martin e Mercedes-AMG. Sono marchi automobilistici iconici e siamo orgogliosi del loro posto nel nostro incredibile sport. La safety car e la medical car sono una parte enormemente importante della Formula 1 e sono sempre lì per garantire la sicurezza dei nostri piloti”.

“La scorsa stagione abbiamo ammirato l’eroica velocità e la dedizione degli equipaggi nel salvare Romain Grosjean dal suo drammatico incidente. Sia le vetture Aston Martin che quelle Mercedes-AMG sono perfettamente attrezzate per salvaguardare la sicurezza dei piloti".

