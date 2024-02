LIVE Formula 1 | Test Bahrain, Giorno 3

15:59 Parla Vasseur: Ferrari ottima sul passo gara

"So che le C4 non sono rilevanti su questa pista, ma è un buon esercizio per i piloti e loro così imparano come funzionano le gomme. Avendo poi alcuni set, non è stupido usarli in questo modo".



"Difficile sapere come sono andati questi test. Ci sono due lati: passo gara e giro secco. Ieri Carlos ha fatto un'ottima simulazione di gara, molto costante, e la macchina è più semplice da guidare. I piloti sono più contenti. Difficile invece da interpretare i dati sul giro secco, perché non sappiamo i carichi di benzina usati dagli avversari. Però siamo soddisfatti".



"E' importante avere una buona base su cui sviluppare la macchina. Quest'anno possiamo essere certi di questo, la base è solida. Lo scorso anno non lo era".



"Nessuno sa quanta benzina avesse Red Bull nel passo gara. Ieri hanno fatto la simulazione con pista molto più calda rispetto a noi. Dunque avremo le risposte la prossima settimana".