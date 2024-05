LIVE Formula 1 | Gran Premio di Monaco, Libere 2

19:10 Si conclude qui il live della seconda sessione di prove libere a Monte Carlo, con un Charles in grande forma sia sulla media che sulla soft, tanto da ottenere il miglior tempo su entrambe le mescole, tra l'altro con una differenza impressionante sul compound a banda gialla. Poi Hamilton e Alonso che trovano il giro sulla soft, con Mercedes che conferma le buone sensazioni della mattinata



L'appuntamento con la diretta live è per domani alle 13:00 per le FP3, ma rimanete con noi sulle pagine di Motorsport.com per le reazioni dei piloti e gli approfondimenti su questa prima giornata di azione a Monaco