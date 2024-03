LIVE Formula 1 | Gran Premio d'Arabia Saudita, Libere 1

16:37 Cari amici di Motorsport.com, si conclude così la prima sessione di prove libere in Arabia Saudita, con il miglior tempo di Max Verstappen sulla soft.



L'appuntamento è per la seconda sessione, indubbiamente più rappresentativa quando calerà la notte su Jeddah e le temperature si abbasseranno. Vi aspettiamo per la diretta testuale che su Motorsport.com prenderà il via alle 17:30, mezz'ora prima dell'inizio della FP2.