LIVE Formula 1 | Gran Premio dell'Emilia-Romagna, Libere 1

14:24 Questa prima sessione sarà preziosa per le squadre e i piloti, non solo per provare i vari aggiornamenti, ma anche tenendo a mente che Imola ha ospitato l'ultima volta una gara due anni fa. Infatti, l'anno scorso l'evento è stato tristemente annullato a seguito delle terribili inondazioni che hanno colpito la regione Emilia-Romagna. Per questo sarà fondamentale anche per le squadre verificare i dati in fabbrica con quelli raccolti in pista.