Gentili amici, la diretta LIVE testuale della qualifica si conclude qui. Rimanete però con noi su Motorsport.com per le reazioni dei protagonisti così come per gli approfondimenti su questa qualifica

L'appuntamento con la diretta LIVE è per domani per la gara che scatterà alle 15:00. Nel frattempo, noi vi ringraziamo per l'attenzione e vi auguriamo un buon sabato pomeriggio!