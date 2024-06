Le Red Bull sono tornate ai box, realisticamente in attesa delle prove con poca benzina di fine sessione, quando dovrebbero montare una mescola più morbida. Stesso discorso anche per le due Ferrari, come per la maggior parte della griglia. Al momento in pista troviamo solo Lando Norris che sta per tornare ai box e Lewis Hamilton che sta proseguendo il suo long stint sulla hard