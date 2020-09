09:32 "Monza è una pista diversa, il motore respira molto sui lunghi rettilinei, importante la stabilità in frenata. C'è una nuova direttiva tecnica che influirà sui motori in qualifica e sono curioso di vedere come si bilanceranno el prestazioni. Monza potrebbe essere diversa dal Belgio, ma sappiamo che sarà comunque difficile. Il confronto con la Dirigenza Ferrari c'è sempre, con Camilleri mi sento tutti i giorni regolarmente, la presenza ai GP ha importanza, ma so che possiamo sentirci sempre alzando il telefono.Il supporto c'è, condividiamo difficoltà e situazioni, è questa la cosa che mi rassicura" commenta Mattia Binotto, Team Principal Ferrari ai microfoni Sky