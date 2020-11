04:54 La Formula 1 torna all'Istanbul Park per la prima volta dal 2011. Il tracciato turco sorge alla periferia di Istanbul, sul lato asiatico del Bosforo. Lunga 5.338 metri, la pista disegnata da Tilke conta 14 curve. Dando uno sguardo all'albo d'oro, è Felipe Massa a guardare tutti dall'alto con 3 vittorie; tra i piloti in attività, un successo a testa per Lewis Hamilton, Kimi Raikkonen e Sebastian Vettel. Lato scuderie, 3 successi per Ferrari, 2 per McLaren, uno a testa per Brawn GP e Red Bull