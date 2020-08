08:38 Universalmente considerata come l'università della Formula 1, la pista di Spa-Francorchamps è il banco di prova perfetto per le monoposto: lunghi rettilinei alternati da curve veloce in appoggio, sali-scendi, tratti misti e staccate incredibili disegnati sugli oltre 7 km delle colline della Foresta delle Ardenne riescono ad emozionare i piloti come pochi altri luoghi in calendario.