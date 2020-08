08:58 "Sta diventando caldo, non ce lo aspettavamo e pensavamo ad una gara bagnata. Ricciardo sarà pericoloso, ha una macchina molto veloce in rettilineo. Sia McLaren che Renault possono essere pericolosi, non sappiamo quanto queste temperature potranno giocare un ruolo strategico. Sono sorpreso dalla prestazione delle Ferrari, devono essere delusi. Non è bello vedere Ferrari così indietro, ma credo che si stiamo concentrando sulle nuove regole", commenta Chris Horner ai microfoni di Sky Sport F1