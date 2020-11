08:40 A livello statistico, il pilota che ha conquistato più pole position sulla pista di Sakhir è Sebastian Vettel, con 4 partenze al palo. Tra quelli ancora in attività, abbiamo due pole per Hamilton e una a testa per Bottas e Leclerc. Tra i costruttori, 5 pole a testa per Ferrari e Mercedes, 2 per Red Bull