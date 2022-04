LIVE Formula 1 | Gran Premio d'Australia, Libere 3

05:37 Entusiasmo a Melbourne Dopo 3 anni d'assenza in pista, la Formula 1 ha quest'anno un grande seguito d'appassionati in Australia. Per il terzo GP della stagione sono attese oltre 400.000 persone all'autodromo in questo fine settimana. Un bel modo per dare il bentornato al Circus iridato e anche uno specchio che mostra quanto interesse stia generando la Formula 1 in questo momento storico.