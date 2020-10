Nico Rosberg entra in Extreme E con un suo team

Nico Rosberg ha annunciato che formerà un suo team per prendere parte alle Extreme E nel 2021.

Si chiama Rosberg Xtreme Racing la squadra del Campione del Mondo di F1 2016, che quindi raggiunge il suo ex-compagno Lewis Hamilton nella serie per SUV elettrici. alla quale hanno già confermato la presenza Chip Ganassi Racing, Andretti/United Autosports, Abt Sportsline, Techeetah ed HWA.

"Siamo entusiasti di poter togliere i veli al Rosberg Xtreme Racing Team ed essere gli ultimi ad unirci alla Extreme E - ha detto il tedesco - Il campionato rappresenta una grande occasione non solo per i piloti, ma anche per la consapevolezza che serve lottare contro i cambiamenti climatici, i quali sono il problema principale per il mondo oggi".

“Da quando mi sono ritirato dalla F1 ho dedicato la mia vita alle tecnologie sostenibili, per cui questa era l'occasione per unire la questione assieme alla mia passione per le corse".

Alejandro Agag, fondatore e AD della Extreme E: "Siamo contentissimi che la Rosberg Xtreme Racing si unisca a noi per la prima stagione di Extreme E. Da mesi parlavamo di questo progetto ed è bellissimo che abbia scelto noi per un suo ritorno nel motorsport in veste di fondatore e AD del suo team. C'è una chiara sinergia tra Nico e la sostenibilità, per questo gli diamo un caloroso benvenuto nel campionato".

Sunreef Yachts con il suo presidente Francis Lapp hanno esteso la loro collaborazione con Rosberg diventando partner ufficiali della squadra.