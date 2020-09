Lewis Hamilton fonda il team X44 per la Extreme E

Lewis Hamilton ha fondato il suo team, X44, per prendere parte alla prima stagione assoluta di Extreme, la serie per SUV elettrici.

L'inglese, che ha scelto di inserire il suo numero (#44) nel nome, non sarà comunque pilota e a breve annuncerà l'equipaggio formato da un mascio ed una femmina.

“E' un eccitante nuovo progetto e sarà molto divertente ricoprire un ruolo diverso dall'essere pilota - ha commentato il portacolori della Mercedes in F1 - Quello che più attira è che la Extreme E non solo farà riflettere sulle questioni ambientali del nostro pianeta, ma avrà un ruolo importante anche a livello benefico, collaborando con alcune realtà locali lasciando un segno per il futuro".

“Ognuno di noi ha il potere di fare la differenza sotto questi aspetti e io posso usare il mio amore per le gare e per il pianeta in modo positivo. Non vedo l'ora di iniziare il campionato col mio team e credo sia incredibile poter partecipare aumentando le consapevolezze sulla crisi climatica".

La livrea di debutto della X44 sarà basata sul nero con inserti viola, come il casco del 6 volte Campione del Mondo utilizzato per la stagione 2020 in F1.

Attualmente non c'è un collegamento con un costruttore, ma il SUV elettrico ODYSSEY 21 dal 550CV potrà essere allestito basandosi sui modelli stradali.

Ciò significa che Hamilton potrà prendere spunto dal Mercedes EQC, la prima auto elettrica della Casa, che verrà venduta verso la fine dell'anno.

Alejandro Agag, fondatore della Extreme E, ha aggiunto: "Siamo entusiasti di poter accogliere Lewis Hamilton e il suo team X44 in Extreme E. Come tutti noi, ha una grande passione per il motorsport, ma condivide anche l'idea che lo sport possa essere un mezzo vitale per il cambiamento climatico del mondo. Lewis è uno dei piloti più vincenti della storia e siamo contentissimi con la squadra prenda parte alle gare off-road sotto la sua guida".

La X44 si unisce a Techeetah, Abt, Andretti/United Autosports, Chip Ganassi Racing, HWA, QEV e Veloce fra gli iscritti per la Extreme E del 2021, che dovrebbe partire il 23-24 gennaio in Senegal per il primo di cinque round.