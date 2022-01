Extreme E | Woolridge sarà titolare in Veloce Racing nel 2022

L'anno scorso l'equipaggio del team di Jean-Eric Vergne e Adrian Newey ha vissuto una stagione ìdifficile nel campionato di SUV elettrici.

Jamie Chadwick ha corso solo tre dei cinque round in calendario, mentre Stéphane Sarrazin è stato appiedato prima dell'ultima gara per troppi incidenti.

Woolridge, che era la riserva maschile per Veloce nel 2021, è stato ora promosso a titolare dopo che ha stupito tutti quando ha sostituito Sarrazin per il Jurassic X-Prix in dicembre, rimontando dopo un testacoda nella semifinale mettendo pressione su Sebastien Loeb e Kevin Hansen.

Jamie Chadwick, Lance Woolridge, Veloce Racing Photo by: Colin McMaster / Motorsport Images

"Questa è una grande opportunità per continuare con la squadra dopo una gara davvero promettente in Dorset alla fine della scorsa stagione", ha detto Woolridge.

"Anche se non siamo arrivati in finale, penso che sia stato chiaro che fossimo forti, dunque con solide basi da cui ripartire nel 2022".

"Veloce Racing è una grande squadra con un gruppo di persone davvero dedicato dietro le quinte, quindi sono felice di lavorare di nuovo con loro".

"Christine ha fatto un ottimo lavoro la scorsa stagione, quindi sono fiducioso che possiamo ottenere grandi cose insieme".

Rupert Svendsen-Cook, team principal di Veloce, ha aggiunto: "Come con qualsiasi serie di motorsport, soprattutto la Extreme E per la sua imprevedibilità, è importante avere un equilibrio tra una stagione e l'altra, quindi è bello avere Lance con noi dopo l'ottimo esordio nel finale del 2021".

"Abbiamo entrambi dovuto essere pazienti l'uno con l'altro, e voglio riconoscere l'impegno di Lance per Veloce quando è stato riserva per noi; siamo molto felici di onorarlo finalmente con il ruolo da titolare".