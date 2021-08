Extreme E: Veloce sostituisce Chadwick con Gilmour in Groenlandia

La Veloce Racing avrà Emma Gilmour in azione nell'Arctic X Prix di Extreme E che si svolgerà la prossima settimana in Nuova Zelanda.

Essendo la titolare Jamie Chadwick impegnata in W Series, il team ha promosso come compagna di squadra di Stéphane Sarrazin la sua ragazza di riserva, che salirà sul SUV elettrico a Kangerlussuaq.

"Sono davvero entusiasta, ho intrapreso il ruolo di riserva della Veloce Racing ad inizio anno ed essere ora al volante è incredibile - commenta la Gilmour - La chiave sarà essere preparati a tutto, la Extreme E ha dimostrato che serve questo. Stéphane e Jamie sono tornati alla grande in Senegal dopo un primo round difficile e ora tocca a me portare punti al team".

“Non voglio farmi illusioni, so che è una serie molto difficile con i migliori piloti del mondo di questa categoria in griglia e per me sarà la più grande prova di forza per le mie qualità, il che renderà tutto ancor più speciale".

Daniel Bailey, AD della Veloce Racing, ha aggiunto: "Siamo lieti di poter dare a Emma questa opportunità di correre con noi in Groenlandia. Naturalmente, siamo rimasti impressionati dalle sue capacità fin dall'inizio, quindi abbiamo firmato lei come pilota di riserva per questo tipo di scenario"

"La sua esperienza parla da sola. Ha avuto una carriera di grande successo sia a livello globale che in Nuova Zelanda, quindi non credo che avrà alcun problema ad essere veloce in questa nuova e innovativa serie. Jamie gareggerà in Belgio, quindi sarà un fine settimana molto impegnativo per la squadra e il nostro più grande test finora, ma siamo pronti per questa sfida!"

"Stéphane e Jamie hanno fatto un lavoro incredibile l'ultima volta, quindi vogliamo ripartire da quel risultato e continuare a spingere così. Emma è la persona perfetta per aiutarci a farlo".