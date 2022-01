Extreme E | Veloce sostituisce Chadwick con Giampaoli Zonca

Il team Veloce ha prontamente modificato la sua line-up di piloti uomo/donna durante la stagione di debutto del campionato di corse off-road di SUV interamente elettrico, in cui si è classificata settima tra le nove squadre partecipanti. Il pilota incline agli incidenti Stephane Sarrazin è stato sostituito dal crossista Lance Woolridge per la finale nel Dorset, mentre Emma Gilmour ha sostituito due volte Jamie Chadwick, impegnata nella W Series.

Dopo che si è unita al team Extreme E per la stagione 2022, Gilmour ora è la prima donna pilota ufficiale nella storia della McLaren Racing, e Christine Giampaoli Zonca è stata chiamata a sostituire Chadwick nel team Veloce. La nuova pilota della squadra ha detto: “Ho imparato molto l'anno scorso e penso che sia importante per la seconda stagione di Extreme E. Insieme alla squadra, penso che possiamo fare grandi cose e punteremo sicuramente ai podi e non solo!”.

Giampaoli Zonca ha fatto parte del team Xite Energy Racing, che correva insieme a Hispano Suiza, durante il 2021, e ha concluso la stagione in ultima posizione insieme al compagno di squadra Oliver Bennett. Ma Xite Energy Racing lascerà la serie come sponsor generale e co-team backer. Motorsport.com ha appreso che questa mossa è stata guidata dal co-fondatore Xite Bennett insoddisfatto dell'inaffidabilità della Odyssey 21 E-SUV.

Ma allo stesso modo, alcuni membri del paddock hanno messo in discussione la professionalità del setup Xite. Questo ha lasciato Giampaoli Zonca nel fuoco incrociato. L'italo-canadese è stata più veloce di Bennett nel corso della stagione ed è ben voluta dalla serie e dai suoi concorrenti. Giampaoli Zonca ha perso per un pelo il posto nel team Andretti United, insieme al campione del mondo Rallycross 2019 Timmy Hansen per la stagione di debutto dell'Extreme E.

Christine 'GZ' Giampaoli Zonca, Oliver Bennett, Hispano Suiza Xite Energy Team Photo by: Colin McMaster / Motorsport Images

Ma ora passerà al team ART Grand Prix-led Veloce Racing al fianco di un pilota uomo che è ancora da annunciare. Tuttavia, Woolridge ha impressionato a Dorset, che era effettivamente una prova in prima linea. Il team principal di Veloce Rupert Svendsen-Cook ha aggiunto: “Con una pausa molto breve tra la prima e la seconda stagione, non ci siamo tirati indietro per assicurarci di iniziare il 2022 con il piede giusto. Christine GZ si è distinta come una pilota sopra tutte le altre, nonostante un chilometraggio molto limitato, ha fatto progressi molto impressionanti oltre che rapidi nel 2021. Per noi, il talento di Christine è chiaro, e siamo impegnati a massimizzare il suo potenziale attraverso un ulteriore sviluppo per assicurarci di capitalizzarlo per il nostro successo condiviso”.

Il co-fondatore della Extreme-E Alejandro Agag ha detto a Motorsport.com che c’è un’altra squadra pronta a firmare per il 2022, e gli interrogativi sul futuro del team Hispano Suiza, che ora ha perso il sostegno di Xite. Allo stesso modo, Motorsport.com apprende che il campione del mondo di Formula 1 2009 Jenson Button sta cercando un sostegno finanziario per garantire al team JBXE di continuare nel 2022.

Chadwick nel frattempo deve ancora di annunciare i suoi piani per la prossima stagione. La britannica non tornerà nella W Series, dove era gestita da Veloce Racing nell’obiettivo di riconfermare il titolo. Chadwick ha un legame di lunga data con il team Veloce, essendo stata rappresentata dal suo team di gestione prima che si trasferisse nella supervisione di una squadra da corsa.