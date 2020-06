Extreme E: Sara Price primo rinforzo di Chip Ganassi Racing

Sara Price è la prima ragazza ingaggiata ufficialmente in Extreme E grazie a Chip Ganassi Racing.

La squadra di IndyCar e NASCAR Cup aveva annunciato poco tempo fa la sua intenzione di iscriversi alla competizione 2021 per SUV elettrici e, come da regolamento, ha firmato la 27enne come primo rinforzo della sua line-up formato uomo-donna (la prima in 30 anni di storia per la squadra americana).

“Per me è una grandissima occasione, ci ho lavorato per tutta la carriera - ha detto la Price, che ha esperienze in Stadium Super Truck e X Games Series - Quando penso al nome di Chip Ganassi, mi vengono in mente subito le vittorie".

“E' una squadra che ho potuto ammirare in IndyCar, NASCAR, rallycross e altre competizioni. Da pilota è esattamente quello che vorresti. ha corso anche lui e sono onorata di poterlo rappresentare ed essere la prima donna ingaggiata per il suo team e la Extreme E".

La Price ha iniziato a correre con le moto nel Dirt Track vincendo 19 titoli nazionali e ricevendo il supporto ufficiale di Kawasaki, poi nel 2012 è passata alle auto e nel 2016 al Stadium Super Trucks, nel quale ha corso 11 eventi con un quarto posto centrato in California come miglior piazzamento.

In carriera l'americana ha preso parte anche alla Pikes Peak Hillclimb con una Fiat 124 Rally e alla Baja 1000.

Mike Hull, AD della CGR, ha aggiunto: "L'annuncio di Sara Price per la Chip Ganassi Racing è importante. Sì, è una donna, ma prima di tutto è una pilota che si dà da fare. Lo ha dimostrato in tutte le categorie dove ha corso, su due e su quattro ruote".

"La sua prossima avventura rappresenta tante prime volte per lei, per Chip Ganassi Racing e per la Extreme E; è la prima donna per noi in 30 anni di storia, per la serie, la quale ha così il suo primo pilota. La cultura di Chip Ganassi Racing è trattare tutti alla pari, siamo entusiasti che una persona di qualità come Sara possa aiutarci a continuare a crescere".

La XE scatterà nel prossimo gennaio in Senegal (22-24), con il fondatore Alejandro Agag che però ha rivelato la possibilità di ritardare di un mese almeno l'avvio causa pandemia di coronavirus.