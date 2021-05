Extreme E: Loeb e Gutierrez al top con X44 nelle Qualifiche

La squadra di Lewis Hamilton formata dal francese e dalla spagnola ha ottenuto il miglior tempo generale svettando sia nella prima che nella seconda manche.

Questo consentirà a Loeb-Gutiérrez di partire dalla parte interna nella semifinale di domenica mattina, avendo preceduto il team Rosberg X Racing, che beneficia della penalità inflitta alla Abt Cupra per una infrazione commessa nel cambio pilota fra Jutta Kleinschmidt e Mattias Ekstrom, con la tedesca entrata nella zona prevista prima che lo svedese arrivasse e spegnesse l'auto.

Johan Kristoffersson e Molly Taylor sono quindi terzi nonostante un rischio corso dall'australiana, che però non l'ha portata a perdere più di tanto.

L'ultimo posto per le semifinali è della Abt Cupra, con Ekstrom/Kleinschmidt che hanno incontrato ulteriori problemi per un salto ruvido dell'esperta sostituta di Claudia Hurtgen e poi per un inceppo del collare HANS nella fase di cambio pilota.

Kevin Hansen e Mikaela Ahlin-Kottulinsky portano invece la JBXE alla seconda semifinale.

Stéphane Sarrazin si è capottato al mattino, dunque lui e Jamie Chadwick hanno preferito una strategia conservativa al pomeriggio per riuscire almeno a dare la semifinale alla Veloce Racing.

Con i sopracitati abbiamo l'ART Grand Prix/Xite Energy Racing/Hispano Suiza con la coppia Oliver Bennett/Cristine Giampaoli Zonca.

Finisce KO la Chip Ganassi Racing, dato che Kyle LeDuc, pur risultando piuttosto veloce nel suo tentativo, è atterrato troppo ruvidamente da un salto e l'auto si è praticamente piantata. L'americano ha impiegato 4' per riavviarla e questo ha messo automaticamente lui e Sara Price ai margini della classifica.

Problemi anche in Andretti United. Timmy Hansen e Catie Munnings non hanno saputo ripetere le buone cose del mattino e si piazzano solamente ottavi.

Fuori pure Carlos Sainz e Laia Sanz (Acciona Sainz) a causa di un guasto alla pompa dell'impianto di raffreddamento al mattino. Nonostante al pomeriggio il SUV degli spagnoli fosse stato sistemato, senza giri effettuati in precedenza risultato fuori dalla contesa.