Extreme E: il team X44 chiude le qualifiche al top

Il team X44 di Lewis Hamilton ha chiuso in vetta le qualifiche combinate per l'evento inaugurale dell'Extreme E nel deserto in Arabia Saudita, mentre una penalità ha portato la squadra di Nico Rosberg dal primo al terzo posto.

Due grossi incidenti nella sessione di apertura delle qualifiche e ulteriori problemi di affidabilità per il Chip Ganassi Racing hanno significato che solo sei delle nove squadre sono riuscite a prendere parte al secondo turno.

Il duo del team Rosberg X Racing, composto da Molly Taylor e Johan Kristoffersson, ha chiuso il turno con un vantaggio di 4’’7 su Cristine Gutierrez e Sebastien Loeb, ma Taylor è entrata nella zona di cambio pilota a 44km/h, ricevendo una penalità di 60’’e vanificando tutto il lavoro svolto.

Loeb aveva commesso una sbavatura al mattino che era costata 6 secondi, ma l’errore del nove volte campione del mondo di rally è stato attenuato dalla leggerezza di Taylor che ha così consegnato la pole a Loeb e Guiterrez per la semifinale.

Carlos Sainz Sr ha messo a frutto tutto il proprio talento e la propria esperienza per conquistare il secondo tempo dopo aver preso in mano il volante lasciato libero da Laia Sainz, mentre Catie Munnings e il campione del mondo di Rallycross 2019 Timmy Hansen, hanno chiuso con il quarto tempo separati dall’equipaggio del team Rosberg di appena 2 centesimi.

Dopo aver accusato problemi di motore sia nella giornata di ieri che questa mattina, il tema JBXE di Jenson Button ha potuto sfruttare tutti i 550 CV di potenza chiudendo con un gap da Loeb e Kristoffersoon di 3’’, ma la sua compagna di squadra, Mikaela Ahlin-Kottulinsky è entrata a gran velocità nella zona riservata al cambio pilota rimediando una penalità di tre minuti.

Il duo, inoltre è stato punito con ulteriori 30’’ di penalità per aver effettuato il cambio pilota sotto il tempo minimo di 45’’ ed una ulteriore penalità di tempo di mezzo secondo è stata applicata per il vantaggio ottenuto.

La somma di tutte queste penalità ha fatto retrocedere il duo in sesta piazza alle spalle dell’equipaggio della Hispano Suiza composta da Oliver Bennett e Christine Giampaoli Zonca.

Il Chip Ganassi Racing ha scelto di cambiare la pompa del servosterzo sulla vettura dopo che si è verificato un guasto a metà turno al mattino. Questo problema si è aggiunto all’incidente che ha visto protagonista LeDuc e ad un problema alla batteria che ha colpito Price nello shakedown di venerdì.

Non essendo stati in grado di schierare la vettura in tempo i due prenderanno il via dal settimo posto.

I team Abt Cupra e Veloce Racing avevano anticipato che non avrebbero partecipato alla prova del pomeriggio,e quest'ultimo che si è ritirato dall'evento a causa dei danni irreparabili al roll cage emersi dopo l'incidente di Stephane Sarrazin.

