Extreme E: HWA si ritira, le subentra la Hispano Suiza

La squadra affiliata alla Mercedes era una di quelle che doveva ancora annunciare i propri piloti, ma per ragioni enonomiche e strategiche ha scelto di non proseguire con l'impegno, anche pensando alla crisi economica.

Tuttavia, HWA si dice ancora convinta della missione che avrà la Extreme E e resterà in contatto con l'organizzazione per il futuro.

In questo modo ad entrare nella lista iscritti è la Hispano Suiza, compagine conosciuta a livello di ingegneria aerea prima della II Guerra Mondiale e poi dedicatasi alle vetture di lusso, con presentazione della sua auto-prototipo Carmen da 1000CV completamente elettrica al Salone di Ginevra dell'anno scorso.

Per l'avventura in XE, i piloti scelti sono Oliver Bennett e Christine Giampaoli Zonca.

"Diamo il benvenuto ad un marchio storico spagnolo, fondato nel 1904 dalla famiglia Suque Mateu - ha detto il fondatore della XE, Alejandro Agag - Fedele alla sua tradizione e alla sua storia agonistica, questa volta ritorna nel motorsport guardando al futuro, all'elettrificazione della mobilità. Sono convinto che il team Hispano Suiza onorerà la grande tradizione del suo nome e sarà un grande protagonista nel nostro campionato".

Bennett, ex contendente al titolo di RX britannico e che ha fatto sporadiche uscite nel RX americano, ha aggiunto: "Questo è uno dei giorni più speciali della mia vita, sono estremamente orgoglioso di far parte della squadra.

E' un campionato in cui dovremo impegnarci per mostrare tutto il nostro potenziale ad ogni gara, ma allo stesso tempo potremo lottare per rendere il nostro pianeta un posto migliore. Sono sicuro che questo è solo l'inizio di una grande avventura per tutti noi".

Il team sarà gestito da Juli Mundet Caballero, che ha lavorato recentemente come ingegnere di gara nel World RX.