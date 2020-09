Ekstrom debutta in Extreme E con il team Abt

Nel DTM ed in Formula E, Abt ha una collaborazione a lungo termine con Audi, ma in Extreme E si è unita con i membri Cupra del Gruppo Volkswagen, lanciati come sottomarca di SEAT. Questo permetterà ad Abt di personalizzare la carrozzeria della sua ODYSSEY 21 da 550 CV per assomigliare alle auto stradali Ateca e Formentor, con Cupra che si appresta anche a disputare la stagione inaugurale del campionato di turismo elettrico Pure eTCR.

Il team sarà guidato dal due volte campione DTM Mattias Ekstrom, che per il marchio corre anche nel Pure eTCR insieme all’ex pilota World Touring Car Jordi Gene, mentre la pilota Abt deve ancora essere annunciata. Ekstrom ha vinto il titolo tedesco nel 2004 e nel 2007, prima di conquistare il titolo nel 2017 nel World RX al volante di un’Audi S1. Da quel momento ha lasciato il DTM per concentrarsi sul suo team Rallycross.

Alejandro Agag, fondatore e CEO di Extreme E, affema: “Siamo felici di dare il benvenuto a CUPRA come primo partner automotive in Extreme E, un annuncio che sottolinea veramente l’impegno di Abt Sportsline nella categoria. Entrambi i marchi sono all’avanguardia nell’ambito dell’elettrificazione e questo rappresenta un altro passo nella direzione di un cambiamento genuino nel più ampio mercato dell’automotive”.

“È anche una buona notizia la conferma della presenza di Mattias Ekstrom come pilota Extreme E per la stagione 2021. I suoi record parlano al suo posto e, avendo già dimostrato la sua abilità con le auto da turismo e nel rallycross, non ho dubbi sul fatto che entrerà rapidamente nel meccanismo dell’ODYSSEY 21 e della sfida unica rappresentata dall’Extreme E. Non vedo l’ora di vederlo in azione”.

Ekstrom dichiara: “Sembra un po’ come tornare a casa. Venti anni fa, il DTM è stato una grande sfida che Abt ed io abbiamo iniziato insieme. Ora è arrivato il momento di una nuova avventura, l’Extreme E. Credo che il concetto sia ingegnoso e sono sicuro del fatto che con CUPRA e Abt formeremo un team forte”.

La scorsa settimana, Agag aveva rivelato a Motorsport.com che l’inizio della prima stagione del campionato completamente elettrico di SUV off-road potrebbe essere posticipato da gennaio a marzo, in mezzo alla ri-emergente minaccia del Coronavirus in Europa.