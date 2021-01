Button correrà in Extreme E con il suo team

L'annuncio arriva a 10 settimane dal primo round previsto in Arabia Saudita, dove vedremo 10 squadre all'opera.

La livrea scelta per il momento rende omaggio a quella con cui Button vinse il Mondiale di F1 nel 2009 con la Brawn GP, ossia bianco-giallo fluo-nero, riportata anche dalla McLaren del Jenson Team Rocket RJN che gareggia nel British GT Championship.

"Per formare la JBXE è servito tempo, ma sono felice e orgoglioso di annunciare l'ingresso nel primo campionato di Extreme E - ha detto l'inglese, che è da poco divenuto consulente della Williams F1 - Mi sono appassionato ai fuoristrada qualche anno fa, il che mi ha portato a partecipare con il mio team ad alcune gare tra cui la Mint 400 e anche la Baja 1000; mi è piaciuto molto!"

"Più o meno nello stesso periodo che ho sentito parlare della Extreme E, che ho seguito con grande interesse, e quello che Alejandro, Ali [Russell, responsabile marketing XE] e il team sono riusciti a creare è a dir poco incredibile".

"Con la Extreme E hanno creato un prodotto che offrirà corse di prima classe e intrattenimento per i fan, ma serve anche per evidenziare l'impatto del cambiamento climatico. Naturalmente gareggeremo per vincere, come squadra lavoreremo anche per evidenziare i luoghi che sono stati danneggiati o colpiti dal cambiamento climatico nel corso degli anni".

"Oltre a questo, la Extreme E stessa si sta impegnando in iniziative per proteggere gli ecosistemi già danneggiati e colpiti. Come competizione, sono felice che ci siano alcuni avversari di classe mondiale con cui andare a combattere, oltre al fatto che ci sono in parità sia piloti uomini che donne, come compagni di squadra e avversari in pista".

Button, Campione 2018 del SUPER GT insieme a Naoki Yamamoto, ha già esperienza avendo corso la famosa gara off-road Baja 1000 nel 2019.

Il suo defunto padre John ha anche ottenuto successi nei campionati britannici e nel Lydden Hill Rallycross, finendo secondo in entrambe le competizioni nel 1976.

Agag ha aggiunto: "Sono entusiasta di accogliere un altro grande nome nel mondo del motorsport come Jenson Button. È uno dei piloti più popolari nel settore e la Extreme E gli darà l'opportunità di vivere una delle sue passioni di lunga data, quella di competere al più alto livello nelle gare off-road".

"Jenson, insieme ai suoi coetanei, darà ulteriore peso alla nostra missione di aumentare la consapevolezza della crisi climatica globale, mentre facciamo ciò che amiamo: correre".