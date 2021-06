Oliver Webb è l'ultimo tassello del puzzle griffato Romeo Ferraris per la stagione 2021 del Pure ETCR.

La scuderia di Opera affiderà così il quarto posto sulle sue due Alfa Romeo Giulia ETCR all'inglese, che aveva già avuto modo di provarla nei test di Vallelunga all'inizio di maggio, con il tracciato di Campagnano che ospiterà il primo round della serie turismo elettrica di Eurosport Events il weekend del 18-20 giugno.

Webb sarà in coppia con il compagno di squadra Rodrigo Baptista, mentre Stefano Coletti e Luca Filippi sono l'equipaggio dell'altra Giulia.

"Sono estremamente emozionato di poter affrontare il campionato Pure ETCR con Romeo Ferraris. Per me si tratta di una nuova avventura, sarà la mia prima volta con vetture turismo e anche la mia prima esperienza a tempo pieno in una serie elettrica", ha commentato il 30enne britannico.

"Non vedo l'ora di cominciare questa sfida, entusiasta all'idea di conoscere sempre di più la macchina e di poter lavorare a stretto contatto con il team per raggiungere grandi risultati nel 2021".

Michela Cerruti, responsabile della Romeo Ferraris, ha aggiunto: "Siamo contenti di accogliere in squadra Oliver, il pilota con cui finalizziamo la nostra formazione per la stagione 2021 del Pure ETCR. Abbiamo già lavorato insieme in modo proficuo durante i test di inizio mese a Vallelunga, dove Oliver ha saputo fornirci il suo contributo di esperienza, con l'approccio ottimale per impostare la stagione".

"Grazie a lui, a Stefano, Luca e Rodrigo siamo certi di avere una line-up di alto livello per misurarci in questa importante sfida sportiva legata alla propulsione elettrica".

Stefano Coletti, Luca Filippi, Romeo Ferraris, Alfa Romeo Giulia ETCR 1 / 30 Foto di: Pure ETCR Stefano Coletti, Luca Filippi, Romeo Ferraris, Alfa Romeo Giulia ETCR 2 / 30 Foto di: Pure ETCR Stefano Coletti, Luca Filippi, Romeo Ferraris, Alfa Romeo Giulia ETCR 3 / 30 Foto di: Pure ETCR Stefano Coletti, Luca Filippi, Romeo Ferraris, Alfa Romeo Giulia ETCR 4 / 30 Foto di: Pure ETCR Stefano Coletti, Luca Filippi, Romeo Ferraris, Alfa Romeo Giulia ETCR 5 / 30 Foto di: Pure ETCR Stefano Coletti, Luca Filippi, Romeo Ferraris, Alfa Romeo Giulia ETCR 6 / 30 Foto di: Pure ETCR Stefano Coletti, Luca Filippi, Romeo Ferraris, Alfa Romeo Giulia ETCR 7 / 30 Foto di: Pure ETCR Stefano Coletti, Luca Filippi, Romeo Ferraris, Alfa Romeo Giulia ETCR 8 / 30 Foto di: Pure ETCR Stefano Coletti, Luca Filippi, Romeo Ferraris, Alfa Romeo Giulia ETCR 9 / 30 Foto di: Pure ETCR Stefano Coletti, Luca Filippi, Romeo Ferraris, Alfa Romeo Giulia ETCR 10 / 30 Foto di: Pure ETCR Stefano Coletti, Luca Filippi, Romeo Ferraris, Alfa Romeo Giulia ETCR 11 / 30 Foto di: Pure ETCR Stefano Coletti, Luca Filippi, Romeo Ferraris, Alfa Romeo Giulia ETCR 12 / 30 Foto di: Pure ETCR Stefano Coletti, Luca Filippi, Romeo Ferraris, Alfa Romeo Giulia ETCR 13 / 30 Foto di: Pure ETCR Stefano Coletti, Luca Filippi, Romeo Ferraris, Alfa Romeo Giulia ETCR 14 / 30 Foto di: Pure ETCR Stefano Coletti, Luca Filippi, Romeo Ferraris, Alfa Romeo Giulia ETCR 15 / 30 Foto di: Pure ETCR Stefano Coletti, Luca Filippi, Romeo Ferraris, Alfa Romeo Giulia ETCR 16 / 30 Foto di: Pure ETCR Stefano Coletti, Romeo Ferraris, Alfa Romeo Giulia ETCR 17 / 30 Foto di: Pure ETCR Stefano Coletti, Luca Filippi, Romeo Ferraris, Alfa Romeo Giulia ETCR 18 / 30 Foto di: Pure ETCR Alfa Romeo Giulia ETCR by Romeo Ferraris 19 / 30 Foto di: ETCR Alfa Romeo Giulia ETCR by Romeo Ferraris 20 / 30 Foto di: ETCR Alfa Romeo Giulia ETCR by Romeo Ferraris 21 / 30 Foto di: ETCR Alfa Romeo Giulia ETCR by Romeo Ferraris 22 / 30 Foto di: ETCR Alfa Romeo Giulia ETCR by Romeo Ferraris 23 / 30 Foto di: ETCR Stefano Coletti, Oliver Webb, Romeo Ferraris, Alfa Romeo Giulia ETCR 24 / 30 Foto di: ETCR Stefano Coletti, Oliver Webb, Romeo Ferraris, Alfa Romeo Giulia ETCR 25 / 30 Foto di: ETCR Stefano Coletti, Oliver Webb, Romeo Ferraris, Alfa Romeo Giulia ETCR 26 / 30 Foto di: ETCR Stefano Coletti, Oliver Webb, Romeo Ferraris, Alfa Romeo Giulia ETCR 27 / 30 Foto di: ETCR Stefano Coletti, Oliver Webb, Romeo Ferraris, Alfa Romeo Giulia ETCR 28 / 30 Foto di: ETCR Stefano Coletti, Oliver Webb, Romeo Ferraris, Alfa Romeo Giulia ETCR 29 / 30 Foto di: ETCR Oliver Webb, Romeo Ferraris, Alfa Romeo Giulia ETCR 30 / 30 Foto di: ETCR