Pure ETCR: salta anche Copenhagen, si va al 2021?

Il Pure ETCR potrebbe vedersi costretto a rimandare a dopo l'estate la sua prima uscita ufficiale, seppur come evento dimostrativo, se non addirittura al prossimo anno.

Oltre ai notevoli ritardi accumulati dalle Case nello sviluppo delle rispettive vetture elettriche causa costi, apparecchiature sofisticate e ora pandemia di Coronavirus che ha bloccato i lavori, c'è anche quest'ultimo problema che sta facendo slittare tutti gli appuntamenti.

E' notizia di ieri che il governo danese ha posto delle restrizioni ferree anche per lo sport fino alla fine di agosto, dunque tutto ciò che era stato pianificato per il TCR Denmark dovrà necessariamente essere rivisto. Fra i round c'era anche quello di Copenhagen dell'1-2 agosto, scelto da Eurosport Events (promoter del Pure ETCR) proprio per girare con le auto turismo elettriche.

“Dobbiamo riprogrammare tutto, stiamo lavorando a stretto contatto con team e piste per stilare un nuovo calendario - ha dichiarato il promoter danese e pilota Martin Jensen - Nonostante le varie difficoltà, siamo convinti che possiamo avere almeno 4 o 5 eventi quest'anno, dunque abbastanza per un campionato decente".

Già era saltato l'appuntamento di Goodwood, spostato nel periodo in cui il Pure ETCR dovrebbe essere di scena in Estremo Oriente, per cui ora bisognerà capire se effettivamente ci sono i margini per vedere in pista le auto turismo elettriche, o se più presumibilmente si andrà al 2021 con ogni tipo di cosa.

Al momento Cupra ha presentato e svolto dei test in pista con la nuova e-Racer, così come Hyundai con la sua Veloster, mentre l'Alfa Romeo Giulia della Romeo Ferraris non sarà pronta prima dell'autunno.