Pure ETCR: Romeo Ferraris trionfa con Alfa Romeo a Copenhagen

Romeo Ferraris conquista il miglior risultato della stagione 2021 del PURE ETCR conquistando la vittoria di entrambe le DHL Super Final che si sono disputate sul circuito cittadino di Copenhagen, terzo appuntamento della stagione 2021 del PURE ETCR.

Il costruttore di Opera, che schiera due Giulia ETCR by Romeo Ferraris si era presentato in Danimarca schierando la new-entry Philipp Eng, che si è da subito messo in mostra per velocità e consistenza.

Il 31enne austriaco si è imposto nella Battle 1 del Round 1, segnando poi il miglior tempo nel Time Trial, che gli ha permesso di partire dalla pole position e di issarsi in vetta alla classifica del fine settimana, divenendo il primo “King of the weekend” per un pilota della Romeo Ferraris.

Altrettanto fondamentale è stato il ruolo di Luca Filippi. L’italiano, che già a Motorland si era messo in mostra dimostrando la velocità della Giulia ETCR by Romeo Ferraris, ha replicato in Danimarca questa performance, portandosi in vetta alla classifica provvisoria di giornata e conquistando il primo successo in una DHL Super Final, con un sorpasso eccezionale ai danni di Mattias Ekstrom, leader della serie, in uscita dall’ultima curva.

Quella di Luca è stata l’unica manovra di sorpasso durante il fine settimana, che ha entusiasmato il pubblico da casa, e per la prima volta durante l’anno gli spettatori in circuito, che sono stati 75.000 nell’arco del fine settimana.

Il risultato di Ekstrom ha permesso invece allo svedese di mantenere un vantaggio di 24 punti nella classifica piloti su Jean-Karl Vernay, che ha guidato la Pool A durante la notte, ma si è qualificato quarto per la Super Final, non brillando nella TimeTrial della mattina.

Vernay ha chiuso terzo nella sua SuperFinal e quarto nell'evento, mentre il podio nella Super Final B per Jordi Gene e Mikel Azcona significa che i piloti Cupra ora detengono tre dei primi quattro posti in campionato.

Hyundai Motorsport N - che aveva condotto entrambe le Pool durante la notte - ha avuto una domenica disastrosa, salvo per il risultato di Vernay.

John Filippi ed Augusto Farfus hanno chiuso ultimi nelle Super Final A e B, mentre Tom Chilton - dopo essesi qualificato secondo per la sua SuperFinale - è passato su un tombino con un bordo tagliente e ha subito una foratura che lo ha costretto a rientrare ai box mentre battagliava con Eng per la vittoria.

Michela Cerruti, Romeo Ferraris Operations Manager 1 / 15 Foto di: Pure ETCR Michela Cerruti, Romeo Ferraris Operations Manager, Luca Filippi, Romeo Ferraris-M1RA 2 / 15 Foto di: Pure ETCR Oliver Webb, Romeo Ferraris-M1RA, Alfa Romeo Giulia ETCR 3 / 15 Foto di: Pure ETCR Philipp Eng, Alfa Romeo Giulia 4 / 15 Foto di: Pure ETCR Philipp Eng, Alfa Romeo Giulia 5 / 15 Foto di: Pure ETCR Romeo Ferraris-M1RA, Alfa Romeo Giulia ETCR 6 / 15 Foto di: Pure ETCR Romeo Ferraris-M1RA, Alfa Romeo Giulia ETCR 7 / 15 Foto di: Pure ETCR Romeo Ferraris-M1RA, Alfa Romeo Giulia ETCR 8 / 15 Foto di: Pure ETCR Romeo Ferraris-M1RA, Alfa Romeo Giulia ETCR 9 / 15 Foto di: Pure ETCR Romeo Ferraris-M1RA, Alfa Romeo Giulia ETCR 10 / 15 Foto di: Pure ETCR Philipp Eng, Romeo Ferraris-M1RA, Alfa Romeo Giulia ETCR 11 / 15 Foto di: Pure ETCR Philipp Eng, Romeo Ferraris-M1RA, Alfa Romeo Giulia ETCR 12 / 15 Foto di: Pure ETCR Philipp Eng, Romeo Ferraris-M1RA, Alfa Romeo Giulia ETCR 13 / 15 Foto di: Pure ETCR Philipp Eng, Romeo Ferraris-M1RA, Alfa Romeo Giulia ETCR 14 / 15 Foto di: Pure ETCR Philipp Eng, Romeo Ferraris-M1RA, Alfa Romeo Giulia ETCR 15 / 15 Foto di: Pure ETCR