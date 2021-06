Pure ETCR: ecco come funziona il weekend di Vallelunga

Il Pure ETCR è pronto ad aprire una nuova era di motorsport all'Autodromo Piero Taruffi di Vallelunga in questo weekend, in quella che è la prima serie turismo elettrica al mondo.

Sul tracciato di Campagnano verranno utilizzati due diversi layout questo fine settimana. Quello "corto" di 1,7km servirà per i turni di sabato, mentre tutte le azioni successive - comprese le SuperFinal - si terranno sul layout "medio" di 3,2km.

IL FORMAT

Non ci sono qualifiche nel Pure ETCR. Dopo le prove libere del venerdì, un sorteggio casuale - che i fan possono seguire in diretta sulla pagina Facebook della serie - determinerà il resto del weekend.

Dodici piloti verranno divisi in due gruppi - A e B - con sei in ciascuno. Quelli del Gruppo A saranno tenuti separati da quelli del B per il resto dell'evento. Ogni auto sarà condivisa tra due piloti, il che significa che uno di ogni coppia sarà collocato tra Gruppo A e B.

Ogni Gruppo viene poi ulteriormente 'spezzato' in batterie di tre auto, con le posizioni della griglia determinate in questa fase. Una volta che i gruppi sono sorteggiati, ci sarà la 'scelta dei piloti', dando loro la possibilità di scambiare la posizione in griglia con un rivale.

Un rappresentante della squadra sarà poi selezionato a caso per vincere il "Golden Ticket". Questo darà loro la possibilità di scambiare la posizione in griglia di uno dei suoi piloti o di cambiare la batteria designata con l'altro co-pilota.

Round 1

Si tengono due 'Battle' per batteria, con tre auto che partecipano a ciascuna. Queste non durano più di 15 minuti. Ogni pilota ha a disposizione 300kW di potenza costante, più una spinta "Power-Up" di durata compresa tra 20 e 60 secondi, che porta la sua auto al massimo di 500kW. Il Power-Up può essere usato come aiuto nei sorpassi e non è disponibile per il leader della gara.

Round 2

Si tengono tre battaglie per gruppo, ciascuna composta da due auto. I vincitori del Round 1 si affrontano, il secondo affronta il secondo e il terzo affronta il terzo per un massimo di 12 minuti. Questa volta sono disponibili 450kW di potenza costante senza Power-Up.

Round 3

E' una prova a tempo singola per ciascuno con il massimo di 500kW disponibile per tutta la durata. Questa durerà uno o due giri, a seconda della lunghezza del circuito, con il pilota più veloce di ogni batteria che si qualifica in pole position per la DHL SuperFinal.

SuperFinal

Ne avremo una per batteria, con sei auto in battaglia e ogni pilota ancora in gara con la possibilità di diventare Re o Regina del fine settimana. Le SuperFinals arrivano fino a 20 minuti di durata e dispongono di tutte le vetture su 300kW di potenza costante con Power-Up a 500kW.

Punteggi

Round 1: 15-10-4 per i primi tre classificati

Round 2: 12-6 per i primi due classificati

Round 3: Nessun punto assegnato

Round 4: 50-42-35-27-20-15 per i primi sei classificati

Il pilota con il punteggio più alto dell'evento è il Re o la Regina del weekend e vince anche il TAG Heuer Most Valuable Driver Award. I punti vinti in ogni giornata contano per quello di fine stagione di ciascun pilota, quindi la costanza è fondamentale.

PROGRAMMA

Venerdì 18 giugno

Prove Libere 1: 14;00

Prove Libere 2: 16;30

Il sorteggio: 21;00

Sabato 19 giugno

Round 1 (GRUPPO A): 10;00-10;45

Round 2 (GRUPPO A): 12;00-12;45

Round 1 (GRUPPO B): 14;30-15;15

Round 2 (GRUPPO B): 16;30-17;25

Domenica 20 giugno

Round 3 (GRUPPO A): 8;55-9;25

Round 3 (GRUPPO B): 11;00-11;30

SuperFinal A (GRUPPO A): 13;10-13;50

SuperFinal B (GRUPPO B): 15;50- 16;45

DOVE VEDERLO

Venerdì: Il sorteggio è in diretta sulla pagina Facebook e sul canale YouTube del PURE ETCR.

Sabato: Tutta l'azione in pista è in diretta su Eurosport Player e altre emittenti OTT e in streaming tramite la pagina Facebook e il canale YouTube del PURE ETCR.

Domenica: Copertura in diretta del Round 3 su Eurosport Player e sulle piattaforme OTT. Copertura in diretta o in differita delle DHL SuperFinals (con gli highlights del Round 3) su più di 25 emittenti in oltre 150 paesi più Eurosport Player e piattaforme OTT. Si prega di controllare gli elenchi locali per i dettagli.

LA ENTRY LIST

Le Case presenti sono Cupra, Hyundai e Romeo Ferraris, e ciascun team avrà quattro piloti che si alterneranno al volante delle rispettive e-Racer, Veloster N ETCR e Alfa Romeo Giulia ETCR. Ecco i nomi dei partecipanti.

Zengő Motorsport X CUPRA - Cupra e-Racer

5 Mattias Ekström (SWE)

28 Jordi Gené (ESP)

96 Mikel Azcona (ESP)

99 Daniel Nagy (HUN)

HYUNDAI MOTORSPORT N - Hyundai Veloster N ETCR

3 Tom Chilton (GBR)

8 Augusto Farfus (BRA)

27 John Filippi (FRA)

69 Jean-Karl Vernay (FRA)

ROMEO FERRARIS/M1RA - Alfa Romeo Giulia ETCR

6 Oliver Webb (GBR)

13 Rodrigo Baptista (BRA)

25 Luca Filippi (ITA)

88 Stefano Coletti (MCA)