ETCR | Romeo Ferraris pronta a riprovarci con le Giulia

La Romeo Ferraris è pronta ad affrontare la sua seconda stagione nel FIA ETCR, ancor più carica ed agguerrita dopo l'ottima seconda piazza conseguita l'anno scorso quando la serie si chiamava Pure ETCR.

Per il campionato turismo elettrico, che dal 2022 assume lo status di Mondiale FIA, la squadra di Opera si prenseta con una Giulia ETCR aggiornata e vogliosa di dare battaglia alle (sulla carta) più blasonate Hyundai e Cupra.

La stagione si aprirà sul tracciato di Pau-Ville il 6-8 maggio, con il team lombardo che sta già provando in questi giorni e annuncerà i quattro piloti per la nuova avventura, che ancora una volta lo vedrà impegnato in prima persona e senza alcun sostegno della Casa madre.

"Ci avviciniamo con grande entusiasmo alla seconda stagione ETCR, un campionato pronto ad una crescita significativa con la titolazione FIA", afferma Michela Cerruti, Team Principal della Romeo Ferraris.

"Siamo orgogliosi di aver accettato questa sfida sin dall’inizio, varando il progetto Giulia ETCR che ci ha visto lottare ad armi pari contro due grandi gruppi automobilistici, terminando al secondo posto nella classifica 2021 e contribuendo alla promozione di un motorsport più sostenibile".

"In questi mesi abbiamo lavorato su ogni fronte per ottenere altre soddisfazioni nel 2022 e non vediamo l’ora di metterci alla prova a partire dal primo appuntamento di Pau, su un tracciato ricco di storia”.