ETCR | Maxime Martin primo colpo Romeo Ferraris per la Giulia

Il primo colpo piazzato dalla Romeo Ferraris per la stagione 2022 del FIA ETCR è Maxime Martin.

Davvero una grande punta per la scuderia di Opera, che come annunciato qualche giorno fa ha rinnovato l'impegno nella serie turismo elettrica schierando le sue Giulia ETCR.

Martin è infatti un pilota di grande esperienza nel mondo dell'endurance e del GT, vantando successi nel FIA WEC e a Le Mans, ma affrontando per la prima volta una avventura a bordo di un mezzo elettrico.

Oliver Webb, Romeo Ferraris-M1RA, Alfa Romeo Giulia ETCR Photo by: Pure ETCR

"Sono entusiasta di poter debuttare in un campionato all'avanguardia come il FIA ETCR e di potermi misurare per la prima volta alla guida di una vettura elettrica da competizione come la Giulia ETCR della Romeo Ferraris, che nel 2021 ha già mostrato un grandissimo potenziale", ha dichiarato il 36enne belga.

"Ho tanti anni di esperienza con le auto a ruote coperte, le gare Turismo per me sono quasi un ritorno al passato, ma ovviamente adesso ci sono la curiosità e l'entusiasmo che regala una sfida tecnica inedita per la mia carriera".

"Sono pronto a mettermi a disposizione della squadra per crescere insieme e ottenere grandi soddisfazioni, sapendo di trovarmi in un gruppo ricco di persone capaci".

Romeo Ferraris-M1RA, Alfa Romeo Giulia ETCR Photo by: Pure ETCR

Molto contenta anche Michela Cerruti, Team Principal della Romeo Ferraris: "Accogliere nella nostra formazione un pilota del calibro di Maxime è un grande vanto per la Romeo Ferraris, a conferma dell'ottimo lavoro compiuto sin dalla nascita del progetto Giulia ETCR".

"Maxime sarà all'esordio nelle competizioni per vetture elettriche, ma ha una lunga carriera con modelli a ruote coperte ad elevate prestazioni, come GT3 e DTM, e soprattutto sa bene cosa significhi essere pilota ufficiale di un costruttore automobilistico".

"Questo aspetto gli ha dato una mentalità che sono certa possa aiutarci a progredire ancora più velocemente".