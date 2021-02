ETCR: la Hyundai affida a Vernay lo sviluppo della Veloster

La Hyundai Motorsport ha ingaggiato Jean-Karl Vernay come pilota ufficiale che si occuperà dei test e dello sviluppo della Veloster N ETCR.

La Casa coreana con sede ad Alzenau aggiunge quindi il francese ad Augusto Farfus nel progetto Customer Racing che riguarda la sua auto turismo elettrica che vedremo in azione nel Pure ETCR nel 2021.

Si tratta di un colpo di scena non da poco nel panorama di questa nuova categoria perché Vernay era destinato a condurre l'Alfa Romeo Giulia ETCR della Romeo Ferraris, con la quale il transalpino ha vinto l'anno scorso il WTCR Trophy per i privati a bordo della Giulietta TCR nella massima serie turismo.

"Sono molto felice di dventare pilota di Hyundai Motorsport Customer Racing per il progetto Veloster N ETCR - ha dichiarato Vernay, Campione della TCR International Series 2017 - Quando mi è stata presentata l'opportunità, non potevo lasciarmela sfuggire. Lavorare con un grande Costruttore è sempre fantastico, e Hyundai Motorsport ha una visione a lungo termine di cui sono entusiasta di far parte".

"So che Augusto Farfus e gli ingegneri hanno già fatto molto lavoro nel telaio e nelle componenti dell'e-kit. Non vedo l'ora di approfittarne, ma anche di essere protagonista io stesso nello sviluppo della vettura nelle settimane e nei mesi a venire, in modo che la Veloster N ETCR possa avere lo stesso successo dei precedenti progetti TCR di Hyundai".

Il Team Principal, Andrea Adamo, ha aggiunto: "Jean-Karl Vernay è perfetto per essere un pilota di Hyundai Motorsport Customer Racing. Ha un sacco di esperienza, e di successo nelle corse TCR e in tutto il mondo del motorsport. Il suo primo obiettivo con noi sarà lavorare al fianco di Augusto Farfus sullo sviluppo della Veloster N ETCR".

"Dai primi test che effettueremo nelle prossime settimane, le sue indicazioni aiuteranno i nostri ingegneri, e quelli dei fornitori ETCR, a continuare il loro lavoro verso i primi eventi della stagione. Tuttavia, sono fiducioso che Vernay possa ottenere risultati eccellenti in qualsiasi ruolo e con tutte le auto di Hyundai Motorsport Customer Racing che avrà fra le mani".