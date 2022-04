ETCR | C'è anche Kevin Ceccon nel battaglione Hyundai 2022

Hyundai Motorsport prosegue il suo impegno nel FIA ETCR anche per la stagione 2022, per la quale ha pronto un battaglione di piloti per riscattarsi.

La Casa coreana, che aveva abbracciato subito il progetto del campionato turismo elettrico ideato ed organizzato da Discovery Sports Events l'anno scorso con il Pure ETCR, schiererà ancora le sue Veloster N ETCR alimentate da batterie con potenza massima di 500kW (680CV).

Dal 2021 l'unica conferma è quella di Jean-Karl Vernay, che aveva combattuto per il titolo fino alla gara di Pau-Arnos: "Sono molto felice di far parte del team Hyundai Motorsport - il FIA ETCR è una serie fantastica e le corse sono molto divertenti. Sono estremamente motivato per la stagione. Come squadra abbiamo lavorato duramente durante l'inverno per assicurarci di essere pronti per l'inizio della nuova stagione", ha detto Vernay.

"L'anno scorso abbiamo dimostrato che la Hyundai Veloster N ETCR può essere competitiva in pista e abbiamo finito bene con il mio titolo di Re del weekend a Pau-Arnos, e per il 2022 dovremmo essere in grado di fare un altro grande passo avanti".

"Personalmente ho esperienza della serie e della macchina. Conosco il bilanciamento del telaio, e quello che devo fare per essere in grado di lottare ancora una volta per il titolo. Tuttavia, sembra già che questa sarà una stagione combattuta - con un sacco di piloti di talento coinvolti con diverse squadre, ed è davvero positivo per tutti".

Jean-Karl Vernay, Hyundai Motorsport Photo by: Hyundai Motorsport

Ci sono poi un paio diverse novità negli altri equipaggi. I due piloti del FIA WTCR, Norbert Michelisz e Mikel Azcona affronteranno un doppio impegno quest'anno, con l'ungherese che è alla prima esperienza su mezzi elettrici, mentre lo spagnolo aveva già corso nell'ETCR con la Cupra e-Racer.

"Ho seguito l'ETCR l'anno scorso quando ha condiviso il fine settimana con il WTCR, e mi è piaciuto guardare le battaglie ravvicinate in pista, quindi sono molto entusiasta di poter partecipare alla serie. Sarà un'esperienza completamente nuova per me, ma non vedo l'ora di prendere il mio posto nel FIA ETCR", ha detto Michelisz.

"I preparativi sono già iniziati, e mi sono subito sentito a mio agio alla guida della Hyundai Veloster N ETCR nei test. È ovviamente molto diverso da guidare rispetto alle macchine TCR a cui sono più abituato. I test che abbiamo fatto mi hanno dato la possibilità di imparare come devo guidare la macchina, tuttavia, ci sono ancora alcune piccole cose per me da migliorare prima del primo evento in quelli rimanenti. Sento di essere nelle migliori mani possibili con il team Hyundai Motorsport e non vedo l'ora che inizi la stagione".

Norbert Michelisz, Hyundai Motorsport Photo by: Hyundai Motorsport

"Sono super motivato per la mia seconda stagione nel FIA ETCR - la mia prima con Hyundai Motorsport. L'esperienza che ho nel campionato mi dà la fiducia per lottare di nuovo per il titolo. L'anno scorso la Hyundai Veloster N ETCR è stata molto competitiva, soprattutto nella seconda metà della stagione", ha aggiunto Azcona.

"Siamo ben preparati dopo i nostri test, dove siamo stati in grado di sviluppare la vettura come una squadra. Sono felice di poter correre a Jarama quest'anno, la mia pista preferita del mio paese. Sarà un fine settimana speciale per me avendo un caldo supporto dalla mia famiglia, dagli amici e da tutti i tifosi spagnoli. Allo stesso tempo sono molto felice di correre in Corea: sarà un altro weekend speciale".

Mikel Azcona, Hyundai Motorsport Photo by: Hyundai Motorsport

Infine ecco Nicky Catsburg, che ritrova la collaborazione con Hyundai dopo aver partecipato al WTCR con la i30 N nel 2019 e cominciando un capitolo inedito per lui.

"Ho sempre voluto far parte dell'ETCR, un campionato relativamente nuovo con grandi possibilità future. Tornare alla Hyundai Motorsport dopo un buon periodo con loro nel WTCR è molto bello, e li ringrazio per la grande opportunità", ha detto Catsburg.

"Sono un vero e proprio rookie quando si parla di corse elettriche, quindi le mie prime sessioni di test sono state molto interessanti, ma sono stato in grado di acquisire la fiducia nella macchina e lavorare insieme ai miei nuovi compagni di squadra".

"Ho fiducia nelle capacità dell'intera squadra di sviluppare l'auto, quindi so che la Hyundai Veloster N ETCR sarà molto competitiva in questa stagione, e sono già impaziente per il mio primo weekend di gara. Il calendario ha alcune piste molto belle. Sono particolarmente entusiasta di andare a Zolder, che è quasi una gara di casa per me. Ho avuto alcuni buoni risultati lì in passato e sono pronto a fare lo stesso nel FIA ETCR".

Nicky Catsburg, Hyundai Motorsport Photo by: Hyundai Motorsport

Nuova è la sfida anche per Kevin Ceccon, che torna alla ribalta sulla scena mondiale dopo il biennio nella massima serie turismo con l'Alfa Romeo Giulietta TCR della Romeo Ferraris/Team Mulsanne e reduce dal titolo sfiorato nel TCR Italy con la Hyundai dell'Aggressive Team Italia.

"Sono entusiasta di potermi unire a Hyundai Motorsport per il programma nel campionato FIA ETCR 2022. Darò tutto il mio supporto al team per raggiungere grandi risultati, e nonostante il mio impegno nella serie sarà solo parziale, affronterò al 100% ogni sessione in pista. La vettura è impegnativa da pilotare, ma stupisce considerando i progressi tecnologici e ingegneristici compiuti dai veicoli elettrici negli ultimi anni", ha detto il bergamasco, che prenderà il posto di Catsburg nei primi tre eventi dell'anno essendo l'olandese indisponibile per altri impegni professionali.

"L'auto e lo stile di guida sono molto diversi rispetto alle TCR, mi ricordano un po' le esperienze con le macchine a trazione posteriore avute in precedenza nella mia carriera. Sono felice di aggiungere Pau alla lista dei tracciati cittadini dove ho gareggiato, che già include Monaco e Macao, in cui ho ricordi speciali grazie ai podi in GP2, GP3 e WTCR".

"Ho seguito da casa la prima stagione della serie, il format è qualcosa di unico e molto divertente per gli spettatori, che spero di rivedere presto nei paddock! Non disputerò la mia gara di casa a Vallelunga, ma farò il tifo per la mia squadra. Cosa non meno importante, sono contento di far parte di una categoria sostenibile, soprattutto in un momento storico e sociale come quello attuale in cuisalvare il pianeta è una delle priorità principali", ha concluso.

, Hyundai Motorsport Photo by: Hyundai Motorsport