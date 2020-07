ETCR: in arrivo anche la MG6 XPower

Ci sarà probabilmente anche la MG6 al via del nuovo campionato Pure ETCR, riservato alle vetture turismo elettriche e pronto a partire con qualche data promozionale già in questa stagione.

Ufficialmente non è arrivato ancora nulla da parte della Lisheng Shanghai Racing, squadra che ha sviluppato la MG6 TCR griffata XPower che ha corso nel TCR China e a Vallelunga in occasione dei FIA Motorsport Games del 2019, ma intanto la rivelazione arriva direttamente dagli uomini della serie.

Nell'intervista rilasciata a Martin Haven per il podcast sul Pure ETCR, il responsabile sportivo, Xavier Gavory, ha rivelato che la squadra cinese sta perfezionando la sua vettura, augurandosi anche l'iscrizione andando ad aggiungendosi ai marchi che hanno già le loro auto ETCR, ossia Cupra e Hyundai ed Alfa Romeo.

"Ufficialmente si è iscritta Cupra, che ha annunciato come piloti gli ufficiali Jordi Gené e Mattias Ekström al volante della stupenda eRacer - dice il francese - Hanno comunicato parecchie cose sul loro impegno in questa categoria e la macchina è molto bella e aggressiva".

"La Hyundai ha la Veloster, con la quale ha svolto parecchi test; è un mezzo altrettanto aggressivo come look, per cui mi auguro che venga iscritta al campionato".

"Infine ci sono Romeo Ferraris e anche MG che hanno annunciato la costruzione e produzione delle rispettive macchine ETCR, per cui ci aspettiamo che si iscrivano pure loro".

Gavory ha poi ribadito l'importanza di utilizzare una piattaforma sportiva per promuovere i prodotti delle Case.

"I Costruttori inizialmente non producevano molte auto elettriche, che servivano più per andare a fare la spesa o accompagnare i figli a scuola. Ora invece stanno aumentando anche per via di un cambio di mentalità, si sta procedendo su un segmento medio, come possono essere le auto turismo. Ecco perché si può sfruttare il concetto ETCR".